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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 14 мая 2011
Милан
14.05.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 1
Завершен
Кальяри
22'
Робиньо
24'
Д. Гаттузо
35'
Робиньо
77'
К. Зеедорф
38'
А. Коссу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
+1
Замена
П. Кеппелини
️️️️
А. Коссу
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Пато
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
Г. Перицо
ГОЛ! 4:1!
К. Зеедорф
Пас отдал
Пато
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
Д. Рагацу
️️️️
С. Миссироли
Замена
А. Пирло
️️️️
М. Амброзини
ГОЛ! 3:1!
А. Коссу
ГОЛ! 3:0!
Робиньо
Пас отдал
Пато
ГОЛ! 2:0!
Д. Гаттузо
ГОЛ! 1:0!
Робиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ПП
70
Робиньо
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Давиде Астори
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
33
Алессандро Агостини
(К)
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
6
Симоне Миссироли
АП
7
Андреа Коссу
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-4-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
33
Йепес
3
Силва
20
Абате
18
Эмануэльсон
90
Амброзини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
12
Пато
70
Робиньо
4-2-3-1
22
Агацци
24
Перицо
2
Канини
33
Агостини
13
Астори
44
Наингголан
8
Бьондини
7
Коссу
6
Миссироли
10
Лаццари
99
Аквафреска
90
Амброзини
21
Пирло
21
Пирло
90
Амброзини
8
Гаттузо
20
Фламини
20
Фламини
8
Гаттузо
12
Пато
9
Индзаги
9
Индзаги
12
Пато
7
Коссу
10
Кеппелини
10
Кеппелини
7
Коссу
24
Перицо
15
Ариаудо
15
Ариаудо
24
Перицо
6
Миссироли
26
Рагацу
26
Рагацу
6
Миссироли
Остались в запасе
Милан
Кальяри
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
5
Даниэле Конти
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
5
Даниэле Конти
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Милан - Кальяри
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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