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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 28 февраля 2011
Милан
28.02.2011, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 0
Завершен
Наполи
50'
З. Ибрагимович (П)
77'
К. Боатенг
81'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
Замена
Х. Йебда
️️️️
В. Гаргано
Замена
М. Оддо
️️️️
И. Абате
ГОЛ! 3:0!
Пато
Пас отдал
А. Неста
Замена
Х. Соса
️️️️
К. Маджо
ГОЛ! 2:0!
К. Боатенг
Пас отдал
Пато
Желтая карточка
К. Боатенг
Травма
Д. Гаттузо
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
М. Янкуловски
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
К. Суньига
️️️️
Д. Маскара
Замена
К. Боатенг
️️️️
Робиньо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
70
Робиньо
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Андреа Доссена
ЛАЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПАЗ
25
Джузеппе Маскара
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
18
Янкуловски
3
Силва
13
Неста
20
Абате
6
ван Боммел
8
Гаттузо
20
Фламини
70
Робиньо
12
Пато
11
Ибрагимович
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
11
Маджо
3
Доссена
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
25
Маскара
10
Кавани
20
Абате
30
Оддо
30
Оддо
20
Абате
18
Янкуловски
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
18
Янкуловски
70
Робиньо
27
Боатенг
27
Боатенг
70
Робиньо
25
Маскара
18
Суньига
18
Суньига
25
Маскара
11
Маджо
7
Соса
7
Соса
11
Маджо
5
Гаргано
8
Йебда
8
Йебда
5
Гаргано
Остались в запасе
Милан
Наполи
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Милан - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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