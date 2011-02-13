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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Фиорентина
Палермо - Фиорентина: обзор матча 13 февраля 2011
Палермо
13.02.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 4
Завершен
Фиорентина
7'
Х. Пасторе
49'
А. Ночерино
36'
А. Джилардино
70'
М. Кампорезе
80'
Ч. Бово (АГ)
88'
Р. Монтоливо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Фиорентина
+2
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Джилардино
ГОЛ! 2:4!
Р. Монтоливо
Пас отдал
А. Льяич
Замена
П. Касами
️️️️
Э. Муньос
Замена
Ч. Натали
️️️️
А. Муту
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Ч. Бово
Пас отдал
А. Льяич
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Сантана
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 2:2!
М. Кампорезе
Пас отдал
М. Паскуаль
Желтая карточка
Ч. Бово
Травма
Ф. Микколи
ГОЛ! 2:1!
А. Ночерино
Пас отдал
Ф. Микколи
+2
Желтая карточка
М. Паскуаль
ГОЛ! 1:1!
А. Джилардино
Пас отдал
В. Бехрами
Замена
А. Аква
️️️️
Д. Мильяччо
Желтая карточка
Э. Муньос
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
16'
ГОЛ! 1:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЛВ
23
Антонио Ночерино
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Фабрицио Микколи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Марио Сантана
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
92
Франческо Адриццоне
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
22
Адем Льяич
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
6
Муньос
83
Бово
4
Анджелкович
23
Ночерино
27
Куртич
8
Мильяччо
72
Иличич
15
Пасторе
10
Микколи
4-3-3
1
Боруц
16
Комотто
31
Кампорезе
5
Гамберини
21
Паскуаль
85
Бехрами
18
Монтоливо
33
Донадель
12
Муту
11
Сантана
19
Джилардино
8
Мильяччо
18
Аква
18
Аква
8
Мильяччо
6
Муньос
23
Касами
23
Касами
6
Муньос
10
Микколи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Микколи
12
Муту
14
Натали
14
Натали
12
Муту
11
Сантана
22
Льяич
22
Льяич
11
Сантана
19
Джилардино
15
Бабакар
15
Бабакар
19
Джилардино
Остались в запасе
Палермо
Фиорентина
92
Франческо Адриццоне
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
33
Нето
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
92
Франческо Адриццоне
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Палермо - Фиорентина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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