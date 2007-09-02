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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Палермо
Ливорно - Палермо: обзор матча 02 сентября 2007
Ливорно
02.09.2007, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 4
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ливорно - Палермо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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2016.08.12 09:58
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26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
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Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
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