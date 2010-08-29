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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кальяри
Палермо - Кальяри: обзор матча 29 августа 2010
Палермо
29.08.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кальяри
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
Нене
Замена
С. Ланер
️️️️
Р. Наингголан
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Эрнандес
Замена
Н. Ригони
️️️️
М. Маккароне
Замена
Д. Конти
️️️️
А. Лаццари
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
А. Коссу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
18
Африйе Аква
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Кальяри
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
6
Муньос
83
Бово
6
Кассани
23
Ночерино
23
Касами
8
Мильяччо
15
Пасторе
7
Маккароне
11
Эрнандес
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
2
Канини
15
Ариаудо
13
Астори
44
Наингголан
8
Бьондини
10
Лаццари
7
Коссу
21
Матри
7
Нене
7
Маккароне
69
Ригони
69
Ригони
7
Маккароне
11
Эрнандес
51
Пинилья
51
Пинилья
11
Эрнандес
10
Лаццари
5
Конти
5
Конти
10
Лаццари
44
Наингголан
4
Ланер
4
Ланер
44
Наингголан
21
Матри
99
Аквафреска
99
Аквафреска
21
Матри
Остались в запасе
Палермо
Кальяри
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
18
Африйе Аква
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
18
Африйе Аква
ЦП
Остались в запасе
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Палермо - Кальяри
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Ренцо Барбера
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