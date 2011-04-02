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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Спортинг
Реал - Спортинг: обзор матча 02 апреля 2011
Реал
02.04.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
79'
М. Де лас Куэвас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Спортинг
Желтая карточка
Н. Ново
Желтая карточка
Х. Пабло
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 0:1!
М. Де лас Куэвас
Пас отдал
Н. Касес
Замена
Г. Сангой
️️️️
Д. Баррал
Желтая карточка
Л. Диарра
Замена
Пепе
️️️️
А. Арбелоа
Замена
С. Каналес
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
А. Ди Мария
Замена
С. Эгурен
️️️️
А. Каштру
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Х. Анхель
Замена
Х. Анхель
️️️️
Р. Канелья
Травма
Р. Канелья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
23
Эстебан Гранеро
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
3
Пепе
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Спортинг
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
4-2-3-1
12
Касильяс
5
Арбелоа
6
Карвалью
93
Рамос
39
Альбиоль
19
Диарра
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
23
Гранеро
25
Адебайор
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
4
Ботиа
14
Эрнандес
15
Канелья
5
Ривера
10
Касес
10
Ново
8
Каштру
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
5
Арбелоа
3
Пепе
3
Пепе
5
Арбелоа
11
Ди Мария
20
Каналес
20
Каналес
11
Ди Мария
23
Гранеро
9
Игуаин
9
Игуаин
23
Гранеро
15
Канелья
3
Анхель
3
Анхель
15
Канелья
8
Каштру
9
Эгурен
9
Эгурен
8
Каштру
18
Баррал
10
Сангой
10
Сангой
18
Баррал
Остались в запасе
Реал
Спортинг
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
27
Рауль
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Реал - Спортинг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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