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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак Сб - Днепр
Спартак Сб - Днепр: обзор матча 29 июля 2010
Спартак Сб
29.07.2010, четверг, 19:30
Лига Европы
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Днепр
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Спартак Сб - Днепр
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0
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Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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Спартак Сб
Днепр
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2025.07.13 15:50
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2025.07.13 20:34
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Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
2025.07.13 19:52
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Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
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С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
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