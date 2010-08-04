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Судьи
Главный судья:
Майк Дин (Уиррал)
Помощники:
Стивен Чайлд, Адам Уоттс (оба - Англия)

Зенит - Униря

04.08.2010, Среда, 20:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ+ Футбол" 20:15 (прямая) "НТВ" 20:15 (прямая) Лига Чемпионов , ответный матч Зенит - Униря
Первый матч: 0 - 0
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 27 июля, вторник 21:30 Униря 0:0 Зенит
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