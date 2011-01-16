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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Малага
Барселона - Малага: обзор матча 16 января 2011
Барселона
16.01.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
4 : 1
Завершен
Малага
7'
А. Иньеста
18'
Д. Вилья
36'
Педро
74'
Д. Вилья
68'
Дуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Малага
Замена
И. Афеллай
️️️️
А. Иньеста
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
Замена
Ресио
️️️️
И. Камачо
Желтая карточка
Э. Абидаль
ГОЛ! 4:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Хави
ГОЛ! 3:1!
Дуда
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
К. Овусу-Абейе
Замена
Элизеу
️️️️
Э. Мареска
ГОЛ! 3:0!
Педро
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
Адриано
️️️️
Д. Алвес
Травма
Д. Алвес
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Малага
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
АП
16
Энцо Мареска
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-2-3-1
1
Асенхо
20
Гаспар
3
Велигтон
2
Демичелис
8
Мтилига
32
Апоньо
4
Камачо
16
Мареска
0
Овусу-Абейе
17
Дуда
10
Баптиста
10
Алвес
3
Адриано
3
Адриано
10
Алвес
8
Иньеста
17
Афеллай
17
Афеллай
8
Иньеста
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
16
Мареска
19
Элизеу
19
Элизеу
16
Мареска
4
Камачо
36
Ресио
36
Ресио
4
Камачо
0
Овусу-Абейе
23
Рондон
23
Рондон
0
Овусу-Абейе
Остались в запасе
Барселона
Малага
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Малага
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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