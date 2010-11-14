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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Реал
Спортинг - Реал: обзор матча 14 ноября 2010
Спортинг
14.11.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 1
Завершен
Реал
82'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Реал
Красная карточка
А. Ботиа
+3
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
Замена
А. Арбелоа
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
А. Лора
Замена
Л. Моран
️️️️
С. Эгурен
Замена
Л. Диарра
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Замена
Д. Баррал
️️️️
Г. Сангой
Желтая карточка
С. Эгурен
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Кармело
Замена
К. Бензема
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Кармело
+1
+1
Желтая карточка
С. Хедира
Желтая карточка
Г. Игуаин
Желтая карточка
Д. Кастро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
6
Кармело
АП
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
18
Кристиан Портилья
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
3
Анхель
15
Арнолен
4
Ботиа
11
Лора
9
Эгурен
5
Ривера
17
Кастро
6
Кармело
10
Ново
10
Сангой
4-2-2-2
12
Касильяс
6
Карвалью
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
9
Игуаин
7
Роналду
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
9
Эгурен
18
Моран
18
Моран
9
Эгурен
10
Сангой
18
Баррал
18
Баррал
10
Сангой
10
Озил
5
Арбелоа
5
Арбелоа
10
Озил
9
Игуаин
19
Диарра
19
Диарра
9
Игуаин
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Бензема
11
Ди Мария
Остались в запасе
Спортинг
Реал
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
18
Кристиан Портилья
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
18
Кристиан Портилья
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Мате Билич
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Спортинг - Реал
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:55 (прямая)
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