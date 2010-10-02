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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Ольяненси - Витория Сетубал
Ольяненси - Витория Сетубал: обзор матча 02 октября 2010
Ольяненси
02.10.2010, суббота, 19:00
Португалия. Высшая лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Витория Сетубал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ольяненси - Витория Сетубал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольяненси
Товарищеские матчи
Ольяненси
0 : 2
19.01.2016
Динамо
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
10.05.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Ольяненси
2 : 1
04.05.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
2 : 0
20.04.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 2
12.04.2014
Ольяненси
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Жозе Арканжо
Новости команд
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Ольяненси
Витория Сетубал
Давидс возглавил клуб из третьей португальской лиги. Он не тренировал больше шести лет
2021.01.05 08:33
1
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
Давидс возглавил клуб из третьей португальской лиги. Он не тренировал больше шести лет
2021.01.05 08:33
1
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Ольяненси»
2016.01.19 21:50
1
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
13
Моуринью: «Витория Сетубал» может стать моим последним клубом»
2019.11.22 17:17
2
Зе Луиш – о хет-трике «Витории Сетубал»: «Идеальный вечер»
2019.08.18 11:40
8
Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
8
«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
1
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