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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Рудеш - Истра 1961
Рудеш - Истра 1961: онлайн-трансляция 12 May 2027
Рудеш
12.05.2027, Wednesday, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
- : -
Не начался
Истра 1961
Матч
Личные встречи
Таблица
Матчи команд
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
- : -
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Горица
1 : 2
09.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Рудеш
2 : 2
18.09.2026
Славен Белупо
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
- : -
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Осиек
0 : 0
10.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Истра 1961
0 : 1
19.09.2026
Горица
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Рудеш
Истра 1961
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
- : -
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
- : -
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
- : -
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
- : -
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
- : -
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
- : -
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
- : -
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
- : -
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
- : -
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
- : -
08.11.2026
Динамо Загреб
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