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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Рудеш
Истра 1961 - Рудеш: обзор матча 13 September 2026
Истра 1961
13.09.2026, Sunday, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Рудеш
11'
Э. Фредериксен (П)
28'
Э. Фредериксен
58'
Э. Фредериксен
85'
C. Saho
89'
L. Ilečić
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Рудеш
Конец матча
ГОЛ! 3:2!
L. Ilečić
Пас отдал
V. Seitz
ГОЛ! 3:1!
C. Saho
Замена
А. Кадушич
️️️️
R. Hrvatin
Замена
M. Kablar
️️️️
Э. Фредериксен
Замена
V. Celjak
️️️️
M. Stolnik
Травма
M. Stolnik
Замена
S. Ukich
️️️️
V. Rozić
Травма
V. Rozić
Желтая карточка
L. Rogić
(неспортивное поведение)
Замена
J. Poldrugač
️️️️
С. Эль-Хаддад
Замена
V. Seitz
️️️️
X. Fernandes
Замена
V. Rozić
️️️️
N. Škafar Žužić
Замена
И. Томич
️️️️
H. Jaganjac
Желтая карточка
H. Jaganjac
(фол)
ГОЛ! 3:0!
Э. Фредериксен
Пас отдал
D. Ahmeti
Замена
C. Diabate
️️️️
N. Skoko
Замена
L. Ilečić
️️️️
T. Kolega
Второй тайм
Желтая карточка
M. Stolnik
(фол)
ГОЛ! 2:0!
Э. Фредериксен
Пас отдал
N. Škafar Žužić
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Фредериксен
11'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
4
Raul Kumar
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
88
Дауда Думбия
ЦП
8
Antonio Maurić
(К)
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ПВ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Рудеш
95
Lovre Rogić
(К)
ВР
44
Filip Taraba
ЦЗ
42
Marko Zebić
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
2
Bruno Unušić
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
24
Ivan Đorić
ЦП
28
Xavier Fernandes
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
19
Cherno Saho
ЦФ
14
T. Kolega
ЦФ
Главный тренер
Ален Петернац
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
12
Roko Banovac
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
7
Vinko Rozić
ЦП
23
S. Ukich
ЦП
34
Matija Kablar
ЦП
5
Demirel Hodžić
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
27
Dominik Celija
ЦФ
66
Pemi Aderoju
ЦФ
Рудеш
32
Stipe Duvnjak
ВР
4
Vedran Celjak
ЦЗ
61
C. Diabate
ЦП
10
Vid Seitz
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
26
Ivan Žutić
ЦП
33
Josip Pejic
ЦП
7
Lenny Ilečić
ЦФ
9
Josip Bralic
ЦФ
78
Junior Fernandes
ЦФ
3-3-1-3
1
4
16
13
88
Думбия
8
20
22
Фредериксен
94
30
44
3-2-2-1-2
95
5
2
37
44
42
24
28
88
Эль-Хаддад
14
19
94
9
Томич
9
Томич
94
44
97
Кадушич
97
Кадушич
44
30
7
7
30
23
23
22
Фредериксен
34
34
22
Фредериксен
5
4
4
5
37
61
61
37
28
10
10
28
88
Эль-Хаддад
11
11
88
Эль-Хаддад
14
7
7
14
Остались в запасе
Истра 1961
Рудеш
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
12
Roko Banovac
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
5
Demirel Hodžić
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
27
Dominik Celija
ЦФ
66
Pemi Aderoju
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
32
Stipe Duvnjak
ВР
26
Ivan Žutić
ЦП
33
Josip Pejic
ЦП
9
Josip Bralic
ЦФ
78
Junior Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Ален Петернац
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
12
Roko Banovac
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
5
Demirel Hodžić
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
27
Dominik Celija
ЦФ
66
Pemi Aderoju
ЦФ
Остались в запасе
32
Stipe Duvnjak
ВР
26
Ivan Žutić
ЦП
33
Josip Pejic
ЦП
9
Josip Bralic
ЦФ
78
Junior Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Ален Петернац
Статистика матча Истра 1961 - Рудеш
1
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
16
Офсайды
0
2
Количество передач
458
335
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
73
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.84
xGP (предотвращенные голы)
-1.4
-1.4
Матчи команд
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
- : -
07.11.2026
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Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Осиек
0 : 0
10.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Истра 1961
0 : 1
19.09.2026
Горица
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
- : -
06.11.2026
Рудеш
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Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Горица
1 : 2
09.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Рудеш
2 : 2
18.09.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
1824
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2020.08.29 10:50
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1
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2023.02.17 17:20
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17
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