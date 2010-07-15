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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стабек - Днепр
Стабек - Днепр: обзор матча 15 июля 2010
Стабек
15.07.2010, четверг, 21:00
Лига Европы
2 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Днепр
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Статистика матча Стабек - Днепр
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Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
- : -
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Днепр
2 : 3
11.10.2026
Динамо Мн
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