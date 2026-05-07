Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Индепендьенте Ривадавия - Флуминенсе
Индепендьенте Ривадавия - Флуминенсе: обзор матча 07 мая 2026
Индепендьенте Ривадавия
07.05.2026, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Флуминенсе
66'
А. Арсе
90+1'
Д. Кеннеди
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Флуминенсе
Завершен
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Джон Кеннеди
90'
+7'
Замена
Gonzalo Ríos
️️️️➡️️
Fabrizio Sartori Prieto
86'
Замена
Леонель Букка
️️️️➡️️
Matías Fernández
86'
82'
Замена
Кевин Серна
️️️️➡️️
Агустин Каноббио
Замена
Alejo Osella
️️️️➡️️
Ezequiel Bonifacio
82'
Замена
Juan Manuel Elordi
️️️️➡️️
Luciano Gómez
82'
Замена
I. Villalba
️️️️➡️️
Алекс Арсе
79'
78'
Замена
Джон Кеннеди
️️️️➡️️
Геркулес Насименту
78'
Замена
Йеферсон Сотельдо
️️️️➡️️
Джефферсон Саварино
78'
Замена
Алиссон
️️️️➡️️
Нонато
69'
Желтая карточка
Гуга
(грубость)
ГОЛ! 1:0!
Алекс Арсе
Пас отдал
Luciano Gómez
66'
63'
Желтая карточка
Нонато
(неспортивное поведение)
Желтая карточка
Хосе Флорентин
(неспортивное поведение)
63'
45'
+1
Желтая карточка
Лусиано Акоста
(грубость)
45'
+2'
38'
Желтая карточка
Геркулес Насименту
(игра рукой)
Желтая карточка
Tomas Bottari
(игра рукой)
37'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Ривадавия
1
Nicolás Bolcato
ВР
2
Leonard Costa
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
36
Ezequiel Bonifacio
ЦП
5
Tomas Bottari
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
10
Matías Fernández
ЦП
43
Fabrizio Sartori Prieto
ЦФ
22
Sebastián Villa
(К)
ЦФ
9
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Флуминенсе
1
Fabio
(К)
ВР
4
Игнасио
ЦЗ
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
16
Нонато
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
14
Агустин Каноббио
ПВ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Индепендьенте Ривадавия
21
Emmanuel Gómez Riga
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
13
Alejo Osella
ЦЗ
8
Леонель Букка
ОП
20
Alessandro Riep
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
27
Diego Crego
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
94
Отавио
ОП
10
Гансо
ЦП
7
Йеферсон Сотельдо
ЦП
25
Алиссон
ЛВ
90
Кевин Серна
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
3-4-3
1
2
42
14
36
25
Флорентин
10
5
9
Арсе
22
43
4-4-1-1
1
23
Гуга
22
Фрейтес
13
Арана
4
Игнасио
16
Нонато
35
Насименту
11
Саварино
32
Акоста
14
Каноббио
19
Кастильо
9
Арсе
40
40
9
Арсе
14
3
3
14
36
13
13
36
10
8
Букка
8
Букка
10
43
11
11
43
11
Саварино
7
Сотельдо
7
Сотельдо
11
Саварино
16
Нонато
25
Алиссон
25
Алиссон
16
Нонато
14
Каноббио
90
Серна
90
Серна
14
Каноббио
35
Насименту
9
Кеннеди
9
Кеннеди
35
Насименту
Остались в запасе
Индепендьенте Ривадавия
Флуминенсе
21
Emmanuel Gómez Riga
ВР
20
Alessandro Riep
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
27
Diego Crego
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
94
Отавио
ОП
10
Гансо
ЦП
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
21
Emmanuel Gómez Riga
ВР
20
Alessandro Riep
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
27
Diego Crego
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
94
Отавио
ОП
10
Гансо
ЦП
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Флуминенсе
2
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
14
Офсайды
3
0
Количество передач
221
612
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
89
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.75
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
Новости команд
Все
Индепендьенте Ривадавия
Флуминенсе
Нино не перейдет из «Зенита» в бразильский клуб
1 июля
6
Игрока сборной Уругвая могут дисквалифицировать на 15 матчей
27 июня
41-летний экс-динамовец Тиаго Силва нашел новый клуб
23 июня
1
В «Флуминенсе» рассчитывают на уступки «Зенита» по трансферу Нино
12 июня
Подробности переговоров «Зенита» и «Флу» по Нино
7 июня
9
Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси
20 апреля
10
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека
18 февраля
«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
2025.12.13 19:29
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
Нино не перейдет из «Зенита» в бразильский клуб
1 июля
6
Игрока сборной Уругвая могут дисквалифицировать на 15 матчей
27 июня
41-летний экс-динамовец Тиаго Силва нашел новый клуб
23 июня
1
В «Флуминенсе» рассчитывают на уступки «Зенита» по трансферу Нино
12 июня
Подробности переговоров «Зенита» и «Флу» по Нино
7 июня
9
Больше новостей
Кубок Либертадорес
Все
Текущие
Будущие
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Флуминенсе
- : -
12.08.2026
Индепендьенте Ривадавия
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Эстудиантес
- : -
12.08.2026
Универсидад Католика
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Депортес Толима
- : -
12.08.2026
Индепендьенте дель Валле
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Платенсе
- : -
13.08.2026
Кокимбо Унидо
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Палмейрас
- : -
13.08.2026
Серро Портеньо
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Флуминенсе
- : -
12.08.2026
Индепендьенте Ривадавия
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Эстудиантес
- : -
12.08.2026
Универсидад Католика
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Депортес Толима
- : -
12.08.2026
Индепендьенте дель Валле
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Платенсе
- : -
13.08.2026
Кокимбо Унидо
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Палмейрас
- : -
13.08.2026
Серро Портеньо
Последние матчи
Все
Индепендьенте Ривадавия
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 1
01.06.2026
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 6 тур
Флуминенсе
3 : 1
28.05.2026
Депортиво Ла-Гуайра
Кубок Либертадорес, 6 тур
Боливар
1 : 3
28.05.2026
Индепендьенте Ривадавия
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 0
24.05.2026
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 5 тур
Депортиво Ла-Гуайра
2 : 4
22.05.2026
Индепендьенте Ривадавия
Кубок Либертадорес, 6 тур
Боливар
1 : 3
28.05.2026
Индепендьенте Ривадавия
Кубок Либертадорес, 5 тур
Депортиво Ла-Гуайра
2 : 4
22.05.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Индепендьенте Ривадавия
1 : 2
10.05.2026
Унион Санта-Фе
Кубок Либертадорес, 4 тур
Индепендьенте Ривадавия
1 : 1
07.05.2026
Флуминенсе
Аргентина. Примера, 9 тур
Альдосиви
1 : 1
03.05.2026
Индепендьенте Ривадавия
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 1
01.06.2026
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 6 тур
Флуминенсе
3 : 1
28.05.2026
Депортиво Ла-Гуайра
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 0
24.05.2026
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 5 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.05.2026
Боливар
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
2 : 1
17.05.2026
Сан-Паулу
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+