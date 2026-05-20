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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Флуминенсе - Боливар
Флуминенсе - Боливар: обзор матча 20 мая 2026
Флуминенсе
20.05.2026, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, группа C, 5 тур
2 : 1
Завершен
Боливар
6'
Л. Акоста
70'
Д. Кеннеди
24'
К. Мельгар
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Боливар
Завершен
90'
+7'
86'
Замена
Luiz Fernando Paz
️️️️➡️️
Хосе Сагредо
85'
Травма
Хесус Сагредо
Желтая карточка
Гансо
(подножка)
82'
Желтая карточка
Джон Кеннеди
(неспортивное поведение)
76'
Замена
Гансо
️️️️➡️️
Джефферсон Саварино
76'
74'
Замена
Lucas Chávez
️️️️➡️️
P. Rodriguez
73'
Травма
P. Rodriguez
Замена
Самуэль Хавьер
️️️️➡️️
Гуга
71'
Замена
Герман Кано
️️️️➡️️
Джон Кеннеди
71'
ГОЛ! 2:1!
Джон Кеннеди
70'
66'
Замена
Эрвин Вака
️️️️➡️️
Карлос Мельгар
Замена
Родриго Кастильо
️️️️➡️️
Нонато
59'
Замена
Йеферсон Сотельдо
️️️️➡️️
Агустин Каноббио
59'
49'
Желтая карточка
Дорни Ромеро
(толчок)
45'
+5'
Желтая карточка
Гуга
(задержка)
44'
Желтая карточка
Лусиано Акоста
(толчок)
43'
31'
Желтая карточка
Santiago Echeverria
(подножка)
24'
ГОЛ! 1:1!
Карлос Мельгар
Пас отдал
Дорни Ромеро
Желтая карточка
Хуан Пабло Фрейтес
(грубость)
13'
ГОЛ! 1:0!
Лусиано Акоста
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Fabio
(К)
ВР
4
Игнасио
ЦЗ
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Нонато
ЦП
14
Агустин Каноббио
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
27
Ignacio Gariglio
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
5
Santiago Echeverria
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
80
Карлос Мельгар
АП
77
Дорни Ромеро
ЦФ
17
P. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
5
Факундо Берналь
ОП
94
Отавио
ОП
10
Гансо
ЦП
7
Йеферсон Сотельдо
ЦП
90
Кевин Серна
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Боливар
13
Diego Méndez
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
6
Эрвин Вака
ОП
18
Lucas Chávez
ЦП
11
Braian Oyola
ЦП
26
Эрвин Сааведра
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
15
Cristian Vedia
ЦП
19
Джон Гарсия
АП
9
Martín Cauteruccio
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
4-4-1-1
1
4
Игнасио
22
Фрейтес
13
Арана
23
Гуга
35
Насименту
11
Саварино
16
Нонато
32
Акоста
14
Каноббио
9
Кеннеди
4-3-1-2
1
Лампе
4
Сагредо
3
Арреага
27
2
Сагредо
5
14
Матеус
23
Хустиниано
80
Мельгар
17
77
Ромеро
23
Гуга
2
Хавьер
2
Хавьер
23
Гуга
11
Саварино
10
Гансо
10
Гансо
11
Саварино
14
Каноббио
7
Сотельдо
7
Сотельдо
14
Каноббио
9
Кеннеди
14
Кано
14
Кано
9
Кеннеди
16
Нонато
19
Кастильо
19
Кастильо
16
Нонато
4
Сагредо
8
8
4
Сагредо
80
Мельгар
6
Вака
6
Вака
80
Мельгар
17
18
18
17
Остались в запасе
Флуминенсе
Боливар
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
5
Факундо Берналь
ОП
94
Отавио
ОП
90
Кевин Серна
ПВ
Главный тренер
Луис Субельдия
13
Diego Méndez
ВР
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
11
Braian Oyola
ЦП
26
Эрвин Сааведра
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
15
Cristian Vedia
ЦП
19
Джон Гарсия
АП
9
Martín Cauteruccio
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
3
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
5
Факундо Берналь
ОП
94
Отавио
ОП
90
Кевин Серна
ПВ
Остались в запасе
13
Diego Méndez
ВР
35
Escleizon Rivero
ЦЗ
11
Braian Oyola
ЦП
26
Эрвин Сааведра
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
15
Cristian Vedia
ЦП
19
Джон Гарсия
АП
9
Martín Cauteruccio
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Флавио Робатто
Статистика матча Флуминенсе - Боливар
5
2
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
9
Офсайды
3
0
Количество передач
630
225
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
13
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.26
0.2
xGP (предотвращенные голы)
1.26
1.26
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
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- : -
12.08.2026
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- : -
12.08.2026
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- : -
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Флуминенсе
3 : 1
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