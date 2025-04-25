«Акрон» собрался выкупить защитника у боливийского клуба

«Акрон» намерен выкупить у «Боливара» права на левого защитника Роберто Фернандеса. В клубе очень довольны футболистом, который может сыграть и в полузащите, и рассчитывают на него в следующем сезоне.
- «Акрон» 1 сентября прошлого года арендовал Фернандеса у «Боливара» на сезон за 150 тысяч евро.
- Игрок сборной Боливии провел за тольяттинский клуб 18 матчей, отдал 1 голевую передачу.
- В сезоне-2023/24 Фернандес выступал за «Балтику».
- Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в 1 миллион евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»