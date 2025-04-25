«Акрон» собрался выкупить защитника у боливийского клуба

«Акрон» намерен выкупить у «Боливара» права на левого защитника Роберто Фернандеса. В клубе очень довольны футболистом, который может сыграть и в полузащите, и рассчитывают на него в следующем сезоне.

«Акрон» 1 сентября прошлого года арендовал Фернандеса у «Боливара» на сезон за 150 тысяч евро.

Игрок сборной Боливии провел за тольяттинский клуб 18 матчей, отдал 1 голевую передачу.

В сезоне-2023/24 Фернандес выступал за «Балтику».

Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в 1 миллион евро.