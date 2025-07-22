«Акрон» заинтересовался Рошей

«Акрон» проявляет интерес к правому защитнику «Боливара» и сборной Боливии Йомару Роше, сообщает Pulso Deportivo.
Если трансфер состоится, то за тольяттинцев будут выступать сразу два игрока и этой южноамериканской страны. Сейчас за «Акрон» играет левый защитник из Боливии Роберто Фернандес.
- 22-летний Роша провел в этом году 20 матчей за «Боливар», забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 800 тысяч евро.
- На счету Роши 9 матчей за сборную Боливии.