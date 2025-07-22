«Акрон» заинтересовался Рошей

«Акрон» проявляет интерес к правому защитнику «Боливара» и сборной Боливии Йомару Роше, сообщает Pulso Deportivo.

Если трансфер состоится, то за тольяттинцев будут выступать сразу два игрока и этой южноамериканской страны. Сейчас за «Акрон» играет левый защитник из Боливии Роберто Фернандес.