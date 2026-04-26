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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - Панетоликос
Кифисиас - Панетоликос: обзор матча 26 апреля 2026
Кифисиас
26.04.2026, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Панетоликос
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - Панетоликос
Завершен
90'
+3'
Желтая карточка
Лазаре Амани
89'
89'
Желтая карточка
Yevhenii Kucherenko
82'
Замена
️️️️➡️️
Андреас Бухалакис
81'
Желтая карточка
Adriano Bregou
81'
Замена
Себастьян Младен
️️️️➡️️
Gustav Granath
71'
Замена
Adriano Bregou
️️️️➡️️
Farley Rosa
Замена
Patrik Mijić
️️️️➡️️
Apostolos Christopoulos
71'
Замена
Dimitris Theodoridis
️️️️➡️️
Жереми Антонисс
71'
70'
Травма
Farley Rosa
60'
Замена
Lampros Smyrlis
️️️️➡️️
Александру Мэцан
59'
Замена
️️️️➡️️
Юссуф Баджи
Замена
Альберто Ботиа
️️️️➡️️
Якуб Покорны
48'
Травма
Якуб Покорны
47'
Замена
Bernardo Martins
️️️️➡️️
Хорхе Помбо
46'
45'
+1'
Желтая карточка
Konstantinos Roukounakis
32'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
99
Мойзес Рамирес
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
88
Лазаре Амани
ЦП
17
Konstantinos Roukounakis
ЦП
6
Хорхе Помбо
(К)
АП
7
Жереми Антонисс
ЛВ
77
Miguel Tavares
ЦФ
72
Apostolos Christopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Панетоликос
2
Gustav Granath
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
(К)
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
10
Александру Мэцан
АП
35
Харис Мавриас
ПП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
22
Diego Esteban
ЦФ
25
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Кифисиас
1
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
24
Luciano Maidana
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
16
Alexandros Pothas
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
10
Gerson Sousa
ЦФ
8
Bernardo Martins
ЦФ
90
Patrik Mijić
ЦФ
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
Панетоликос
12
Живко Живкович
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
7
Lampros Smyrlis
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
70
Lenny Lobato
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
4-2-2-2
99
Рамирес
76
Ларуки
38
Покорны
5
Петков
22
Конате
88
Амани
17
7
Антонисс
6
Помбо
72
77
3-3-1-4
2
16
15
35
Мавриас
19
41
Бухалакис
10
Мэцан
25
Баджи
22
14
99
38
Покорны
4
Ботиа
4
Ботиа
38
Покорны
10
10
6
Помбо
8
8
6
Помбо
72
90
90
72
7
Антонисс
9
9
7
Антонисс
2
5
Младен
5
Младен
2
19
30
30
19
10
Мэцан
7
7
10
Мэцан
Остались в запасе
Кифисиас
Панетоликос
1
Василиос Ксенопулос
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
24
Luciano Maidana
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
16
Alexandros Pothas
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
12
Живко Живкович
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
70
Lenny Lobato
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Василиос Ксенопулос
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
24
Luciano Maidana
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
16
Alexandros Pothas
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
70
Lenny Lobato
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Кифисиас - Панетоликос
3
4
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
18
20
Офсайды
2
1
Количество передач
477
261
Сейвы
1
9
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.34
xGP (предотвращенные голы)
2.25
2.25
Информация о матче
Главный судья:
Stavros Tsimenteridis, Greece
Стадион:
Neapoli Stadium, Nikala
Посещаемость:
677
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2020.09.20 01:58
2
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
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2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
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Панетоликос
1 : 2
21.05.2026
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Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
0 : 1
02.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 2
21.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
1 : 2
09.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
0 : 1
02.05.2026
Кифисиас
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