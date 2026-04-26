Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Пансерраикос
Ларисса - Пансерраикос: обзор матча 26 апреля 2026
Ларисса
26.04.2026, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Пансерраикос
50'
G. Doiranlis
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ларисса - Пансерраикос
Завершен
90'
+2
Замена
Николас Карелис
️️️️➡️️
Андрей Иван
90'
+2
Замена
️️️️➡️️
Giannis Doiranlis
Желтая карточка
Иванн Масон
90'
+1
90'
Желтая карточка
Francisco Tinaglini
90'
+4'
89'
Травма
Giannis Doiranlis
88'
Желтая карточка
Alexandros Tsobanidis
84'
Замена
A. Maskanakis
️️️️➡️️
Адриан Риера
Замена
Leandro Garate
️️️️➡️️
Любомир Тупта
78'
Замена
Василиос Сурлис
️️️️➡️️
Яни Атанасов
78'
74'
Желтая карточка
Ива Гелашвили
71'
Желтая карточка
Андрей Иван
68'
Замена
S. Ben Sallam
️️️️➡️️
Алекс Тейшейра
Желтая карточка
Яни Атанасов
65'
Замена
Гаэль Какута
️️️️➡️️
Анхело Сагаль
63'
Замена
Пионе Систо
️️️️➡️️
Факундо Перес
60'
Желтая карточка
Анхело Сагаль
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
Giannis Doiranlis
Пас отдал
Андрей Иван
Желтая карточка
Lazar Rosic
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Йоэль Армугом
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
21
Theodoros Venetekidis
ВР
27
Иванн Масон
ЛЗ
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
28
Дилан Батубинсика
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
31
Яни Атанасов
ОП
8
Факундо Перес
ЦП
19
Giannis Pasas
(К)
ЦП
29
Любомир Тупта
ЛВ
25
Анхело Сагаль
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Пансерраикос
77
Francisco Tinaglini
ВР
88
Игорь Калинин
ЛЗ
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
30
Volnei Feltes
ЦЗ
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
19
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
24
Giannis Doiranlis
ЦП
40
Стефан Омеонга
(К)
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
7
Адриан Риера
ПВ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Ларисса
1
Nikolaos Melissas
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
90
Василиос Сурлис
АП
5
Гаэль Какута
АП
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
17
A. Maskanakis
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
3-3-2-1-1
21
28
Батубинсика
15
4
20
Олафссон
31
Атанасов
27
Масон
8
Перес
19
29
Тупта
25
Сагаль
3-2-2-2-1
77
30
5
Гелашвили
19
Лирацис
88
Калинин
14
Цаусис
24
40
Омеонга
7
Риера
11
Тейшейра
9
Иван
29
Тупта
23
23
29
Тупта
8
Перес
77
Систо
77
Систо
8
Перес
31
Атанасов
90
Сурлис
90
Сурлис
31
Атанасов
25
Сагаль
5
Какута
5
Какута
25
Сагаль
7
Риера
17
17
7
Риера
11
Тейшейра
6
6
11
Тейшейра
9
Иван
80
Карелис
80
Карелис
9
Иван
Остались в запасе
Ларисса
Пансерраикос
1
Nikolaos Melissas
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Ларисса - Пансерраикос
4
5
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
21
Офсайды
6
1
Количество передач
499
231
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
64
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.34
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Информация о матче
Главный судья:
Christos Vergetis, Greece
Стадион:
Alcazar Stadium, Larissa
Посещаемость:
5745
Новости команд
Все
Ларисса
Пансерраикос
«Сочи» подписал игрока со 104 матчами в РПЛ
4 июля
Калинин рассказал, чего ему не хватает в Греции
21 июня
2
Российский игрок покинет греческий клуб после вылета из Суперлиги
16 июня
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Калинин: «Футболисты, рассказывающие, что тратят 100 тысяч рублей в месяц, говорят неправду»
2025.11.20 10:25
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
«Сочи» подписал игрока со 104 матчами в РПЛ
4 июля
Калинин рассказал, чего ему не хватает в Греции
21 июня
2
Российский игрок покинет греческий клуб после вылета из Суперлиги
16 июня
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Калинин: «Футболисты, рассказывающие, что тратят 100 тысяч рублей в месяц, говорят неправду»
2025.11.20 10:25
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ларисса
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+