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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - АПОЭЛ
Омония - АПОЭЛ: обзор матча 18 апреля 2026
Омония
18.04.2026, суббота, 17:00
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
2 : 0
Завершен
АПОЭЛ
7'
Р. Ммае
12'
Эвандро
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - АПОЭЛ
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Diego Rosa
Желтая карточка
Райан Ммае
90'
+6
90'
+4'
Замена
Янис Кусулос
️️️️➡️️
Panagiotis Andreou
88'
Замена
Стеван Йоветич
️️️️➡️️
Муамер Танкович
88'
Замена
Новица Эракович
️️️️➡️️
Вилли Семеду
79'
Замена
️️️️➡️️
Эвандро
73'
70'
Замена
Gabriel Maioli
️️️️➡️️
Даниэль Мансини
70'
Замена
Panagiotis Kattirtzis
️️️️➡️️
Далсью
68'
Желтая карточка
Vitor Meer
63'
Замена
Франц Брорссон
️️️️➡️️
Константинос Лайфис
61'
Желтая карточка
Петер Олаинка
46'
Замена
Матиас Томас
️️️️➡️️
Маркиньос
46'
Замена
Петер Олаинка
️️️️➡️️
Макс Майер
45'
+1'
ГОЛ! 2:0!
Эвандро
12'
ГОЛ! 1:0!
Райан Ммае
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
2
Alpha Dionkou
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
30
Николас Панайоту
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
14
Матео Марич
ОП
74
Panagiotis Andreou
ЦП
11
Эвандро
ЦП
17
Вилли Семеду
ЛВ
22
Муамер Танкович
ЦФ
19
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
6
Vitor Meer
ЦЗ
2
Evagoras Antoniou
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
20
Далсью
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Маркиньос
ЛВ
77
Даниэль Мансини
ПВ
9
Stefan Dražić
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Омония
23
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
18
Михлали Маямбела
ЛВ
8
Стеван Йоветич
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
АПОЭЛ
22
Андреас Христодулу
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
31
Франц Брорссон
ЦЗ
45
Konstantinos Giannakou
ЦЗ
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
11
Gabriel Maioli
ЦП
15
Матиас Томас
АП
99
Петер Олаинка
ЛВ
21
Constantinos Poursaitides
ЦФ
89
N. Koutsakos
ЦФ
4-1-2-1-2
98
Кирьякидис
2
30
Панайоту
29
Балковец
5
Кулибали
14
Марич
74
11
Эвандро
17
Семеду
19
Ммае
22
Танкович
3-3-3-1
27
Белец
14
Нану
2
6
20
Далсью
29
34
Лайфис
77
Мансини
7
Майер
10
Маркиньос
9
74
31
Кусулос
31
Кусулос
74
17
Семеду
44
Эракович
44
Эракович
17
Семеду
22
Танкович
8
Йоветич
8
Йоветич
22
Танкович
34
Лайфис
31
Брорссон
31
Брорссон
34
Лайфис
20
Далсью
23
23
20
Далсью
77
Мансини
11
11
77
Мансини
10
Маркиньос
15
Томас
15
Томас
10
Маркиньос
7
Майер
99
Олаинка
99
Олаинка
7
Майер
Остались в запасе
Омония
АПОЭЛ
23
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
18
Михлали Маямбела
ЛВ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
22
Андреас Христодулу
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
45
Konstantinos Giannakou
ЦЗ
21
Constantinos Poursaitides
ЦФ
89
N. Koutsakos
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Остались в запасе
23
Фрэнсис Узохо
ВР
78
Pantelis Michail
ВР
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
18
Михлали Маямбела
ЛВ
27
Stefan Simic
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреас Христодулу
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
45
Konstantinos Giannakou
ЦЗ
21
Constantinos Poursaitides
ЦФ
89
N. Koutsakos
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча Омония - АПОЭЛ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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