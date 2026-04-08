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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Панетоликос
Ларисса - Панетоликос: обзор матча 08 апреля 2026
Ларисса
08.04.2026, среда, 16:00
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Панетоликос
84'
Г. Какута
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ларисса - Панетоликос
Завершен
90'
+4
Замена
Хуан Мануэль Гарсия
️️️️➡️️
Юссуф Баджи
90'
+3
Замена
Яннис Сациас
️️️️➡️️
Александру Мэцан
90'
+4'
85'
Замена
Конрад Михаляк
️️️️➡️️
Farley Rosa
ГОЛ! 1:0!
Гаэль Какута
Пас отдал
Любомир Тупта
84'
81'
Травма
Kosta Aleksić
Красная карточка
Анхело Сагаль
80'
Замена
️️️️➡️️
Иванн Масон
74'
Замена
Гаэль Какута
️️️️➡️️
Пионе Систо
61'
Замена
Факундо Перес
️️️️➡️️
Goni Naor
60'
Желтая карточка
Иванн Масон
54'
47'
Желтая карточка
Christos Shelis
Замена
️️️️➡️️
Leandro Garate
46'
Замена
Константинос Апостолакис
️️️️➡️️
Давид Кристьян Олафссон
46'
Желтая карточка
Василиос Сурлис
45'
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
21
Theodoros Venetekidis
ВР
27
Иванн Масон
ЛЗ
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
28
Дилан Батубинсика
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
77
Пионе Систо
(К)
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
29
Любомир Тупта
ЛВ
25
Анхело Сагаль
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Панетоликос
16
Christos Shelis
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
41
Андреас Бухалакис
(К)
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
10
Александру Мэцан
АП
35
Харис Мавриас
ПП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
25
Юссуф Баджи
ЦФ
22
Diego Esteban
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ларисса
33
Lazar Rosic
ЦЗ
3
Konstantinos Grozos
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
19
Giannis Pasas
ЦП
8
Факундо Перес
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Панетоликос
1
Michalis Pardalos
ВР
12
Живко Живкович
ВР
15
Christian Manrique
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
70
Lenny Lobato
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
3-2-2-2-1
21
28
Батубинсика
4
15
20
Олафссон
27
Масон
77
Систо
23
29
Тупта
90
Сурлис
25
Сагаль
2-4-1-4
16
65
35
Мавриас
41
Бухалакис
19
28
10
Мэцан
14
22
25
Баджи
99
20
Олафссон
2
Апостолакис
2
Апостолакис
20
Олафссон
15
8
Перес
8
Перес
15
77
Систо
5
Какута
5
Какута
77
Систо
15
15
10
Мэцан
18
Сациас
18
Сациас
10
Мэцан
70
70
19
71
Михаляк
71
Михаляк
19
25
Баджи
31
Гарсия
31
Гарсия
25
Баджи
Остались в запасе
Ларисса
Панетоликос
33
Lazar Rosic
ЦЗ
3
Konstantinos Grozos
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
19
Giannis Pasas
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
1
Michalis Pardalos
ВР
12
Живко Живкович
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
33
Lazar Rosic
ЦЗ
3
Konstantinos Grozos
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
19
Giannis Pasas
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Michalis Pardalos
ВР
12
Живко Живкович
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Ларисса - Панетоликос
2
1
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
16
Офсайды
2
1
Количество передач
400
379
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.87
xGP (предотвращенные голы)
-0.05
-0.05
Информация о матче
Главный судья:
Christos Vergetis, Greece
Стадион:
Alcazar Stadium, Larissa
Посещаемость:
4616
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1 : 1
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Ларисса
1 : 1
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Пансерраикос
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1 : 2
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