Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Бр - Алания: обзор матча 05 апреля 2026

Динамо Бр
05.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
0 : 2
Завершен
Алания
58' А. Хугаев 69' А. Закиров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Бр - Алания
Завершен
90' +5
Желтая карточка
Исмаил Дибиров
Желтая карточка
Егор Тетерлев
90' +5
78'
Замена
Исмаил Дибиров ️️️️➡️️ Тарас Гаглоев
Замена
Александр Шленкин ️️️️➡️️ Олег Шалаев
72'
Замена
️️️️➡️️ Артем Медведев
72'
70'
Замена
️️️️➡️️ Артем Закиров
70'
Замена
Заурбек Рамонов ️️️️➡️️ Тимур Булацев
69'
ГОЛ! 0:2! Артем Закиров
58'
ГОЛ! 0:1! Алан Хугаев
Замена
Дмитрий Пикатов ️️️️➡️️ Владислав Дрогунов
55'
Желтая карточка
Владислав Дрогунов
49'
46'
Замена
Анзор Амиралиев ️️️️➡️️ Мурат Ышык
46'
Замена
️️️️➡️️ Артур Козырев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
13
Артем Ермаков
ВР
21
Иван Рапаков
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЛЗ
8
Егор Тетерлев
ЛЗ
6
Николай Алешин
ПЗ
23
Иван Маклаков
ПЗ
12
Артем Медведев
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
10
Владислав Дрогунов
ЦП
18
Олег Шалаев
ПП
11
Даниил Коноплев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Алания
1
Давид Бязров
ВР
58
Мурат Ышык
ЛЗ
37
Тарас Гаглоев
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЛЗ
71
Артур Бязров
ПЗ
3
Артур Кусков
ПЗ
8
Алан Хугаев
ПЗ
9
Артем Закиров
ЛП
87
Тимур Булацев
ПП
99
Махач Абдулхамидов
ЦФ
21
Артур Козырев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Динамо Бр
17
Кирилл Волович
ЦЗ
20
Дмитрий Пикатов
ЦЗ
25
Арсений Медведев
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
15
Лев Алим
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
7
Александр Шленкин
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
33
Роман Самсоненко
ЦЗ
Алания
55
Заурбек Рамонов
ЦЗ
57
Давид Тепсикоев
ЦЗ
25
Давид Кокоев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
7
Исмаил Дибиров
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
14
Анзор Амиралиев
ЦЗ
76
Георгий Каркузаев
ЦЗ
3-2-3-1
13
Ермаков
23
Маклаков
21
Рапаков
4
Осокин
8
Тетерлев
12
Медведев
9
Соловьев
10
Дрогунов
18
Шалаев
11
Коноплев
3-2-2-2
1
Бязров
3
Кусков
58
Ышык
37
Гаглоев
8
Хугаев
5
Багаев
87
Булацев
9
Закиров
21
Козырев
99
Абдулхамидов
10
Дрогунов
20
Пикатов
20
Пикатов
10
Дрогунов
18
Шалаев
7
Шленкин
7
Шленкин
18
Шалаев
87
Булацев
55
Рамонов
55
Рамонов
87
Булацев
37
Гаглоев
7
Дибиров
7
Дибиров
37
Гаглоев
58
Ышык
14
Амиралиев
14
Амиралиев
58
Ышык
Остались в запасе
Динамо Бр
Алания
17
Кирилл Волович
ЦЗ
25
Арсений Медведев
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
15
Лев Алим
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
33
Роман Самсоненко
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
57
Давид Тепсикоев
ЦЗ
25
Давид Кокоев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
76
Георгий Каркузаев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Остались в запасе
17
Кирилл Волович
ЦЗ
25
Арсений Медведев
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
15
Лев Алим
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
33
Роман Самсоненко
ЦЗ
Остались в запасе
57
Давид Тепсикоев
ЦЗ
25
Давид Кокоев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
76
Георгий Каркузаев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Статистика матча Динамо Бр - Алания
3
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
10
Офсайды
3
2
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Бр
Алания
Канчельскис встал на защиту сборной Узбекистана: «Россия бы тоже проиграла»
Вчера, 16:29
3
Канчельскис отреагировал на рекорд Роналду
Вчера, 01:17
9
Канчельскис объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
23 июня
4
Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026
23 июня
6
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Канчельскис встал на защиту сборной Узбекистана: «Россия бы тоже проиграла»
Вчера, 16:29
3
Канчельскис отреагировал на рекорд Роналду
Вчера, 01:17
9
Канчельскис объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
23 июня
4
Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026
23 июня
6
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Бр
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 