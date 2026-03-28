Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо-2 - Алания: обзор матча 28 марта 2026

Динамо-2
28.03.2026, суббота, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
0 : 2
Завершен
Алания
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Динамо-2 - Алания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Новости команд
Все
Динамо-2
Алания
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Экс-форвард сборной России Панченко впервые стал главным тренером
10 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо-2
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 