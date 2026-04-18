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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо - Университатя Клуж
Динамо - Университатя Клуж: обзор матча 18 апреля 2026
Динамо
18.04.2026, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 5 тур
2 : 1
Завершен
Университатя Клуж
75'
К. Кыржан
81'
А. Муси
84'
A. Ioan Trica-Balaci
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Университатя Клуж
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
Александру Кипчиу
Желтая карточка
Iulius Marginean
90'
90'
Желтая карточка
Юлиан Кристя
90'
+5'
84'
ГОЛ! 2:1!
Atanas Ioan Trica-Balaci
Пас отдал
I. Macalou
81'
Замена
Андрей Георгицэ
️️️️➡️️
Оукасс Менди
ГОЛ! 2:0!
Александру Муси
81'
Замена
Cristian Mihai
️️️️➡️️
Кэтэлин Кыржан
80'
ГОЛ! 1:0!
Кэтэлин Кыржан
Пас отдал
Дэнни Армстронг
75'
74'
Замена
Atanas Ioan Trica-Balaci
️️️️➡️️
Omar El Sawy
70'
Желтая карточка
Omar El Sawy
Желтая карточка
Nikita Stoioanov
65'
61'
Замена
D. Codrea
️️️️➡️️
Мухамаду Драмме
61'
Замена
I. Macalou
️️️️➡️️
Юг Станоев
Замена
Iulius Marginean
️️️️➡️️
Альберто Соро
57'
Замена
Георге Пушкаш
️️️️➡️️
A. Pop
57'
Замена
Александру Муси
️️️️➡️️
Adrian Mazilu
57'
Травма
A. Pop
56'
45'
+1'
Замена
Дэнни Армстронг
️️️️➡️️
Мамуду Карамоко
39'
Травма
Мамуду Карамоко
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Девис Эпасси
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
15
Nikita Stoioanov
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
(К)
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
27
Maxime Sivis
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
99
A. Pop
ЦФ
19
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
4
Андрей Кубис
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
88
Omar El Sawy
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
Главный тренер
Антон Петря
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
26
Mihnea Toader
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
7
Александру Муси
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
23
Ianis Târbă
ЦФ
Университатя Клуж
1
Stefan Lefter
ВР
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
8
D. Codrea
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
13
A. Fabry
ЦФ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
19
I. Macalou
ЦФ
3-2-1-4
1
Эпасси
3
Опруц
15
4
Боатенг
8
Гнаоре
10
Кыржан
29
Соро
27
19
99
9
Карамоко
3-1-1-1-4
30
Гертмонас
24
Миканович
4
Кубис
6
Кристя
7
Драмме
88
33
Станоев
29
Менди
27
Кипчиу
17
Лукич
94
29
Соро
90
90
29
Соро
10
Кыржан
21
21
10
Кыржан
19
7
Муси
7
Муси
19
9
Карамоко
77
Армстронг
77
Армстронг
9
Карамоко
99
47
Пушкаш
47
Пушкаш
99
7
Драмме
8
8
7
Драмме
29
Менди
77
Георгицэ
77
Георгицэ
29
Менди
88
9
9
88
33
Станоев
19
19
33
Станоев
Остались в запасе
Динамо
Университатя Клуж
73
Alexandru Roșca
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
26
Mihnea Toader
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
23
Ianis Târbă
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
1
Stefan Lefter
ВР
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
13
A. Fabry
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
26
Mihnea Toader
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
23
Ianis Târbă
ЦФ
Остались в запасе
1
Stefan Lefter
ВР
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
13
A. Fabry
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Динамо - Университатя Клуж
2
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
469
379
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Посещаемость:
8420
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29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
0 : 0
16.05.2026
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1 : 1
10.05.2026
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Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
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1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
0 : 0
16.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 7 тур
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2 : 1
03.05.2026
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1 : 1
23.05.2026
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5 : 0
17.05.2026
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Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
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Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 6 тур
ЧФР Клуж
1 : 0
25.04.2026
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