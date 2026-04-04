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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Арджеш Питешти - Динамо
Арджеш Питешти - Динамо: обзор матча 04 апреля 2026
Арджеш Питешти
04.04.2026, суббота, 19:30
Румыния. Лига I, 3 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
44'
R. Matos (П)
76'
Э. Гнаоре
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арджеш Питешти - Динамо
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
Александру Муси
Замена
Kevin Luckassen
️️️️➡️️
Адель Беттаиб
90'
+2
90'
Желтая карточка
Раул Опруц
90'
Желтая карточка
Alexandru Roșca
Желтая карточка
Guilherme Garutti
90'
Желтая карточка
Адель Беттаиб
90'
90'
+6'
85'
Замена
Георгий Миланов
️️️️➡️️
Альберто Соро
76'
ГОЛ! 1:1!
Эдди Гнаоре
Замена
Yanis Pirvu
️️️️➡️️
Claudiu Micovschi
75'
Замена
Robert Moldoveanu
️️️️➡️️
Ricardo Matos
75'
Травма
Ricardo Matos
74'
70'
Замена
Adrian Mazilu
️️️️➡️️
Александру Муси
Замена
Ionut Laurentiu Radescu
️️️️➡️️
Вадим Раца
64'
57'
Замена
Эдди Гнаоре
️️️️➡️️
Iulius Marginean
57'
Замена
Георге Пушкаш
️️️️➡️️
A. Pop
46'
Замена
Мамуду Карамоко
️️️️➡️️
Дэнни Армстронг
45'
+3'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ricardo Matos
44'
42'
Желтая карточка
Дэнни Армстронг
17'
Желтая карточка
Iulius Marginean
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арджеш Питешти
34
Cătălin Căbuz
ВР
6
Mario Tudose
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
27
Rober Sierra
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
5
Marius Briceag
(К)
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
15
Nikita Stoioanov
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
(К)
ЦП
7
Александру Муси
АП
29
Альберто Соро
ПВ
77
Дэнни Армстронг
ПВ
99
A. Pop
ЦФ
27
Maxime Sivis
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Арджеш Питешти
33
Luca Crăciun
ВР
2
Costinel Tofan
ЦЗ
98
Adriano Manole
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
16
Ionut Laurentiu Radescu
ЦФ
99
Robert Moldoveanu
ЦФ
11
Yanis Pirvu
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
Динамо
1
Девис Эпасси
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
23
Ianis Târbă
ЦФ
19
Adrian Mazilu
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
3-2-2-3
34
15
23
19
6
22
Раца
27
17
21
Беттаиб
3
5
3-2-3-2
73
4
Боатенг
15
3
Опруц
90
10
Кыржан
77
Армстронг
7
Муси
29
Соро
27
99
22
Раца
16
16
22
Раца
17
99
99
17
19
11
11
19
21
Беттаиб
42
42
21
Беттаиб
90
8
Гнаоре
8
Гнаоре
90
29
Соро
17
Миланов
17
Миланов
29
Соро
7
Муси
19
19
7
Муси
99
47
Пушкаш
47
Пушкаш
99
77
Армстронг
9
Карамоко
9
Карамоко
77
Армстронг
Остались в запасе
Арджеш Питешти
Динамо
33
Luca Crăciun
ВР
2
Costinel Tofan
ЦЗ
98
Adriano Manole
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
7
Michael Idowu
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
1
Девис Эпасси
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
23
Ianis Târbă
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
33
Luca Crăciun
ВР
2
Costinel Tofan
ЦЗ
98
Adriano Manole
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
7
Michael Idowu
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
Остались в запасе
1
Девис Эпасси
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
23
Ianis Târbă
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Арджеш Питешти - Динамо
2
5
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
238
487
Сейвы
5
5
Точность передач %
60
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Stadionul Orasenesc, Mioveni
Посещаемость:
4561
Новости команд
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Арджеш Питешти
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2018.02.15 23:09
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Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
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2020.01.22 19:54
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Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
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Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
22.05.2026
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Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
0 : 0
16.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
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Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
22.05.2026
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Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
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1 : 0
02.05.2026
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Арджеш Питешти
0 : 1
27.04.2026
Университатя
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
0 : 0
16.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
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1 : 1
10.05.2026
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