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Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 30 апреля 2011
Челси
30.04.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
45+1'
Ф. Лэмпард
89'
С. Калу
19'
Сандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Тоттенхэм
ГОЛ! 2:1!
С. Калу
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
Д. Дженас
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Травма
Г. Бэйл
Замена
С. Пиенаар
️️️️
В. Чорлука
Травма
В. Чорлука
Замена
Н. Анелька
️️️️
Ф. Малуда
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Замена
Рамирес
️️️️
М. Эссьен
Желтая карточка
Д. Дрогба
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лэмпард
+1
Желтая карточка
Б. Иванович
19'
ГОЛ! 0:1!
Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
2
Майкл Эссьен
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Юнес Кабуль
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
7
Рамирес
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
26
Терри
4
Луис
20
Иванович
13
Малуда
12
Оби Микел
2
Эссьен
8
Лэмпард
9
Торрес
11
Дрогба
4-4-1-1
1
Гомес
14
Чорлука
36
Галлас
20
Доусон
4
Кабуль
12
Леннон
30
Сандро
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
2
Эссьен
7
Рамирес
7
Рамирес
2
Эссьен
9
Торрес
8
Калу
8
Калу
9
Торрес
13
Малуда
39
Анелька
39
Анелька
13
Малуда
14
Чорлука
20
Пиенаар
20
Пиенаар
14
Чорлука
8
ван дер Ваарт
16
Дженас
16
Дженас
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
9
Дефо
9
Дефо
10
Павлюченко
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Карло Анчелотти
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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