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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ляонин Тиерен - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Ляонин Тиерен - Тяньцзинь Цзиньмэнь: обзор матча 21 марта 2026
Ляонин Тиерен
21.03.2026, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Тяньцзинь Цзиньмэнь
23'
G. Carel Mbenza Kamboleke
77'
A. Kouamé
90+8'
Куни (П)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ляонин Тиерен - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Завершен
Замена
De'ao Tian
️️️️➡️️
Dinghao Yan
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Куни
90'
+8
90'
+7
Красная карточка
Xianjun Wang
Замена
Yuda Tian
️️️️➡️️
Guy Carel Mbenza Kamboleke
90'
+3
Замена
Tian Yinong
️️️️➡️️
Tixiang Li
90'
+3
90'
+5'
Замена
Dong Xu
️️️️➡️️
Li Haoran
84'
80'
Замена
Hao Guo
️️️️➡️️
Минг-Хим Сун
80'
Замена
Ji Shengpan
️️️️➡️️
Хауме Грау
Замена
Chen Binbin
️️️️➡️️
Жеффиньо
79'
ГОЛ! 2:0!
Ange Kouamé
77'
65'
Замена
Xie Weijun
️️️️➡️️
Aitor Córdoba Querejeta
65'
Замена
Xinghan Wu
️️️️➡️️
Dun Ba
64'
Травма
Aitor Córdoba Querejeta
55'
Замена
Shi Yan
️️️️➡️️
Цюмин Ван
45'
+3'
Желтая карточка
Gao Jiarun
44'
44'
Желтая карточка
Хауме Грау
ГОЛ! 1:0!
Guy Carel Mbenza Kamboleke
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
27
Gao Jiarun
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
18
Tixiang Li
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
10
Куни
(К)
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
7
Ange Kouamé
ЦФ
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Тяньцзинь Цзиньмэнь
21
Qi Yuxi
ВР
4
Fan Yang
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
6
Xianjun Wang
ЦЗ
8
Хадаш
ЦП
5
Хауме Грау
ЦП
30
Цюмин Ван
(К)
ЦП
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
29
Dun Ba
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Ляонин Тиерен
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
28
Dong Xu
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
36
De'ao Tian
ЦП
33
Tian Yinong
ЦП
11
Chen Binbin
ЦФ
20
Zihan Gui
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
14
Zang Yifeng
ЦФ
Тяньцзинь Цзиньмэнь
26
Haoran Zhang
ВР
39
Chengjun Cai
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
40
Shi Yan
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
28
Hao Guo
ЦП
20
Ji Shengpan
ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
11
Xie Weijun
ЦФ
19
Junxian Liu
ЦФ
3-1-2-2-2
21
27
26
35
15
Фелипе
18
8
47
Жеффиньо
10
Куни
9
7
3-3-1-3
21
4
18
6
8
Хадаш
5
Грау
30
Ван
31
Сун
9
Килес
7
Шеттине
29
35
28
28
35
8
36
36
8
18
33
33
18
47
Жеффиньо
11
11
47
Жеффиньо
9
17
17
9
30
Ван
40
40
30
Ван
29
17
17
29
31
Сун
28
28
31
Сун
5
Грау
20
20
5
Грау
18
11
11
18
Остались в запасе
Ляонин Тиерен
Тяньцзинь Цзиньмэнь
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
3
Ximing Pan
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
20
Zihan Gui
ЦФ
14
Zang Yifeng
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
26
Haoran Zhang
ВР
39
Chengjun Cai
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Остались в запасе
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
3
Ximing Pan
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
20
Zihan Gui
ЦФ
14
Zang Yifeng
ЦФ
Остались в запасе
26
Haoran Zhang
ВР
39
Chengjun Cai
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Главный тренер
Геньвей Ю
Статистика матча Ляонин Тиерен - Тяньцзинь Цзиньмэнь
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
11
11
Офсайды
5
1
Количество передач
437
280
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
62
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Информация о матче
Стадион:
Тьекси
Посещаемость:
25069
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