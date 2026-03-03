Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 03 марта 2026
Барселона
03.03.2026, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Атлетико
29'
М. Берналь
45+5'
Рафинья (П)
72'
М. Берналь
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Барселона - Атлетико
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Алекс Баэна
Желтая карточка
Ламин Ямаль
90'
+3
90'
+6'
76'
Замена
Хосе-Мария Хименес
️️️️➡️️
Джулиано Симеоне
75'
Травма
Джулиано Симеоне
ГОЛ! 3:0!
Марк Берналь
Пас отдал
Жоау Канселу
72'
Замена
Рональд Араухо
️️️️➡️️
Марк Берналь
71'
Травма
Алекс Бальде
70'
Желтая карточка
Жоау Канселу
68'
68'
Замена
Алекс Баэна
️️️️➡️️
Хулиан Альварес
Желтая карточка
Дани Ольмо
66'
Замена
Дани Ольмо
️️️️➡️️
Ферран Торрес
64'
Замена
Маркус Рэшфорд
️️️️➡️️
Фермин Лопес
64'
58'
Замена
Науэль Молина
️️️️➡️️
Адемола Лукман
58'
Замена
Александр Серлот
️️️️➡️️
Коке
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Рафинья
45'
+5
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Марк Берналь
Пас отдал
Ламин Ямаль
29'
Замена
Алекс Бальде
️️️️➡️️
Жюль Кунде
13'
Травма
Жюль Кунде
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
8
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
24
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
20
Дани Ольмо
АП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
10
Алекс Баэна
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Ян Облак
ВР
15
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
3
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
15
0
Нарушения
9
7
Офсайды
2
3
Количество передач
686
284
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Камп Ноу
Посещаемость:
45398
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Барселона
Атлетико
Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «Валенсии»
Сегодня, 10:15
В «Баварии» прокомментировали вариант с переходом Кейна в «Барселону»
Сегодня, 09:04
1
Примера. «Барселона» на финише сезона проиграла «Валенсии» (1:3), Левандовски забил в последнем матче
Сегодня, 00:19
«Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
Вчера, 20:27
Симеоне определил лучшего тренера в мире
Вчера, 17:58
Больше новостей
Последние матчи
Все
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
3 : 1
23.05.2026
Барселона
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
3 : 1
17.05.2026
Бетис
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 0
17.05.2026
Жирона
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
1 : 0
13.05.2026
Барселона
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
1 : 2
12.05.2026
Атлетико
