24.05.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
Испания. Примера, 38 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-1-3
1
Тенас
23
Педраса
6
Наварро
16
Марин
15
Моуриньо
18
Гуйе
10
Парехо
10
Молейро
19
Пепе
7
Перес
9
Микаутадзе
3-3-2-2
1
Муссо
18
Пубиль
17
Ганцко
2
Лангле
14
Льоренте
6
Коке
3
Варгас
10
Баэна
20
Симеоне
11
Лукман
7
Гризманн
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
18
Гуйе
2
Кошта
2
Кошта
18
Гуйе
10
Парехо
5
5
10
Парехо
9
Микаутадзе
16
16
9
Микаутадзе
7
Перес
16
Кабанес
16
Кабанес
7
Перес
18
Пубиль
13
Руджери
13
Руджери
18
Пубиль
17
Ганцко
15
Пурич
15
Пурич
17
Ганцко
11
Лукман
4
Боньяр
4
Боньяр
11
Лукман
10
Баэна
47
Морсильо
47
Морсильо
10
Баэна
20
Симеоне
9
Серлот
9
Серлот
20
Симеоне
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Ренату Вейга
ОП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Ян Облак
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
37
Райан Белаид
ПВ
19
Iker Luque
ЦФ
29
Miguel Cubo
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Ренату Вейга
ОП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Ян Облак
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
37
Райан Белаид
ПВ
19
Iker Luque
ЦФ
29
Miguel Cubo
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
3
12
Офсайды
0
1
Количество передач
502
529
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.48
1.16
xGP (предотвращенные голы)
-1.56
-1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Атлетико», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»