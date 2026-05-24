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  • «Вильярреал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

«Вильярреал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

24 мая, 20:50
Вильярреал
24.05.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
5 : 1
Завершен
Атлетико
30' Д. Парехо (П) 34' А. Перес 40' Ж. Микаутадзе 45' П. Гуйе 54' А. Перес
43' М. Пубиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
10
Альберто Молейро
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
5
Alassane Diatta
ЦП
16
Carlos Macia
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Атлетико
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
3
Хулио Диас
ЛЗ
15
Алекса Пурич
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
29
Miguel Cubo
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Тенас
23
Педраса
6
Наварро
16
Марин
15
Моуриньо
18
Гуйе
10
Парехо
10
Молейро
19
Пепе
7
Перес
9
Микаутадзе
3-3-2-2
1
Муссо
18
Пубиль
17
Ганцко
2
Лангле
14
Льоренте
6
Коке
3
Варгас
10
Баэна
20
Симеоне
11
Лукман
7
Гризманн
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
18
Гуйе
2
Кошта
2
Кошта
18
Гуйе
10
Парехо
5
5
10
Парехо
9
Микаутадзе
16
16
9
Микаутадзе
7
Перес
16
Кабанес
16
Кабанес
7
Перес
18
Пубиль
13
Руджери
13
Руджери
18
Пубиль
17
Ганцко
15
Пурич
15
Пурич
17
Ганцко
11
Лукман
4
Боньяр
4
Боньяр
11
Лукман
10
Баэна
47
Морсильо
47
Морсильо
10
Баэна
20
Симеоне
9
Серлот
9
Серлот
20
Симеоне
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Ренату Вейга
ОП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Ян Облак
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
37
Райан Белаид
ПВ
19
Iker Luque
ЦФ
29
Miguel Cubo
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Ренату Вейга
ОП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Ян Облак
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
37
Райан Белаид
ПВ
19
Iker Luque
ЦФ
29
Miguel Cubo
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
Точно не сыграют
Хуан Фойт
ЦЗ
Жерар Морено
ЦФ
Санти Комесанья
ЦП
Атлетико
Точно не сыграют
Хулиан Альварес
ЦФ
Пабло Барриос
ЦП
Джонни Кардозо
ЦП
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Николас Гонсалес
ЛВ
Робен Ле Норман
ЦЗ
Родриго Мендоса
ЦП
Науэль Молина
ПЗ
Тиаго Алмада
АП
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
3
12
Офсайды
0
1
Количество передач
502
529
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.48
1.16
xGP (предотвращенные голы)
-1.56
-1.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Атлетико», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Атлетико»

«Вильярреал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Вильярреал
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