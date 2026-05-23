24 мая в 38-м туре Примеры сыграют «Вильярреал» и «Атлетико». Игра в Вильярреале начнется в 22:00 (мск).
«Вильярреал»
Команда Марселино Гарсии Тораля с 69 очками занимает 3-е место. После игры с «Севильей» 13 мая оборвалась 6-матчевая серия домашних побед «подводников».
Последние результаты:
- 17.05.26 «Райо Вальекано» – «Вильярреал» – 2:0;
- 13.05.26 «Вильярреал» – «Севилья» – 2:3;
- 10.05.26 «Мальорка» – «Вильярреал» – 1:1.
«Атлетико»
«Атлетико» набрал 69 очков и занимает 4-е место, отставая от «желтой субмарины» по дополнительным показателям. Подопечные Диего Симеоне остались без трофеев и 3-е место – их шанс частично реабилитироваться.
Предыдущие результаты:
- 17.05.26 «Атлетико» – «Жирона» – 1:0;
- 12.05.26 «Осасуна» – «Атлетико» – 1:2;
- 09.05.26 «Атлетико» – «Сельта» – 0:1.
Очные встречи
«Вильярреал» выиграл лишь 1 из 15 последних очных матчей (2:0 в гостях в 2022 году). В первом круге «Атлетико» победил – 2:0.
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Атлетико»
Хозяевам достаточно ничьей, чтобы завоевать бронзовые медали, «матрасникам» нужно побеждать. Статистика очных встреч в пользу «Атлетико», но нам кажется, что подопечные Тораля отвоюют 3-е место в осторожном матче.
- Прогноз – ТМ (3,5) с кф. 1.70
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 8.50.