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«Вильярреал» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.70

23 мая 2026 10:01
Вильярреал - Атлетико
24 мая 2026, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
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1.70
ТМ (3,5)
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24 мая в 38-м туре Примеры сыграют «Вильярреал» и «Атлетико». Игра в Вильярреале начнется в 22:00 (мск).

«Вильярреал»

Команда Марселино Гарсии Тораля с 69 очками занимает 3-е место. После игры с «Севильей» 13 мая оборвалась 6-матчевая серия домашних побед «подводников».

Последние результаты:

  • 17.05.26 «Райо Вальекано» – «Вильярреал» – 2:0;
  • 13.05.26 «Вильярреал» – «Севилья» – 2:3;
  • 10.05.26 «Мальорка» – «Вильярреал» – 1:1.

«Атлетико»

«Атлетико» набрал 69 очков и занимает 4-е место, отставая от «желтой субмарины» по дополнительным показателям. Подопечные Диего Симеоне остались без трофеев и 3-е место – их шанс частично реабилитироваться.

Предыдущие результаты:

  • 17.05.26 «Атлетико» – «Жирона» – 1:0;
  • 12.05.26 «Осасуна» – «Атлетико» – 1:2;
  • 09.05.26 «Атлетико» – «Сельта» – 0:1.

Очные встречи

«Вильярреал» выиграл лишь 1 из 15 последних очных матчей (2:0 в гостях в 2022 году). В первом круге «Атлетико» победил – 2:0.

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Атлетико»

Хозяевам достаточно ничьей, чтобы завоевать бронзовые медали, «матрасникам» нужно побеждать. Статистика очных встреч в пользу «Атлетико», но нам кажется, что подопечные Тораля отвоюют 3-е место в осторожном матче.

  • Прогноз – ТМ (3,5) с кф. 1.70
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 8.50.

1.70
ТМ (3,5)
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Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Атлетико Вильярреал
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