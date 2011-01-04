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Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Манчестер Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 04 января 2011
Манчестер Юнайтед
04.01.2011, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
27'
Чичарито
61'
Нани
51'
Д. Уайтхэд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Замена
М. Оуэн
️️️️
Чичарито
Замена
М. Кэррик
️️️️
Д. Гибсон
Замена
Р. Фуллер
️️️️
К. Джонс
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Р. Делап
Замена
Д. Пеннант
️️️️
М. Этерингтон
ГОЛ! 2:1!
Нани
Пас отдал
Чичарито
ГОЛ! 1:1!
Д. Уайтхэд
Пас отдал
Т. Шанли
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
Нани
16'
Травма
Т. Шанли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
36
Марк Уилсон
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-3-1-2
29
Кушчак
27
Эвра
15
Видич
6
Смоллинг
2
Рафаэл
11
Гиггз
24
Гибсон
24
Флетчер
17
Нани
14
Чичарито
10
Бербатов
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
4
Коллинс
5
Делап
4
Уайтхэд
36
Уилсон
26
Этерингтон
9
Джонс
9
Шанли
24
Гибсон
16
Кэррик
16
Кэррик
24
Гибсон
14
Чичарито
10
Оуэн
10
Оуэн
14
Чичарито
26
Этерингтон
7
Пеннант
7
Пеннант
26
Этерингтон
5
Делап
19
Уолтерс
19
Уолтерс
5
Делап
9
Джонс
19
Фуллер
19
Фуллер
9
Джонс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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