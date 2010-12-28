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Бирмингем Сити - Манчестер Юнайтед
Бирмингем Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 декабря 2010
Бирмингем Сити
28.12.2010, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
89'
Л. Бойер
58'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Манчестер Юнайтед
+1
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Гибсон
ГОЛ! 1:1!
Л. Бойер
Пас отдал
Н. Жигич
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Джером
Замена
Н. Жигич
️️️️
Ж. Босежур
Желтая карточка
С. Данн
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Андерсон
Травма
П. Эвра
Замена
А. Глеб
️️️️
С. Ларссон
ГОЛ! 0:1!
Д. Бербатов
Пас отдал
Д. Гибсон
Желтая карточка
Н. Видич
Желтая карточка
Л. Бойер
Желтая карточка
К. Гарднер
Желтая карточка
Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
8
Крейг Гарднер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррон Гибсон
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
24
Риджуэлл
24
Данн
28
Джонсон
2
Карр
22
Босежур
16
Фергюсон
8
Бойер
7
Ларссон
8
Гарднер
35
Джером
4-4-2
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
24
Гибсон
28
Андерсон
16
Кэррик
11
Гиггз
10
Бербатов
32
Руни
35
Джером
9
Филлипс
9
Филлипс
35
Джером
7
Ларссон
11
Глеб
11
Глеб
7
Ларссон
22
Босежур
19
Жигич
19
Жигич
22
Босежур
28
Андерсон
24
Флетчер
24
Флетчер
28
Андерсон
24
Гибсон
14
Чичарито
14
Чичарито
24
Гибсон
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Манчестер Юнайтед
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Эндрюс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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