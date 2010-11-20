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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик: обзор матча 20 ноября 2010
Манчестер Юнайтед
20.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
45'
П. Эвра
78'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Р. Стам
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
Пас отдал
Рафаэл
Замена
Чичарито
️️️️
М. Кэррик
Вторая желтая
А. Алькарас
Замена
В. Мозес
️️️️
Ж. Гомес
Замена
У. Руни
️️️️
Ф. Македа
Замена
П. Скоулз
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 1:0!
П. Эвра
Пас отдал
П. Джи Сун
Желтая карточка
А. Алькарас
Желтая карточка
М. Диаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЛП
17
Нани
ЛВ
33
Пак Джи Сун
ОП
16
Майкл Кэррик
ПП
32
Габриэль Обертан
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
(К)
ЦЗ
2
Стив Гохури
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЛП
6
Хэндри Томас
ЦП
8
Ронни Стам
ПП
23
Уго Родальега
ЛФ
16
Жорди Гомес
ЦФ
28
Чарльз Н'Зогбиа
РФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-1-2-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
24
Флетчер
16
Кэррик
17
Нани
9
Македа
32
Обертан
4-3-3
26
Аль-Хабси
2
Гохури
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
8
Стам
6
Томас
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
16
Гомес
23
Родальега
33
Пак Джи Сун
22
Скоулз
22
Скоулз
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
14
Чичарито
14
Чичарито
16
Кэррик
9
Македа
32
Руни
32
Руни
9
Македа
8
Стам
11
МакАртур
11
МакАртур
8
Стам
16
Гомес
11
Мозес
11
Мозес
16
Гомес
28
Н'Зогбиа
9
Ди Санто
9
Ди Санто
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
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