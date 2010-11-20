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Бирмингем Сити - Челси
Бирмингем Сити - Челси: обзор матча 20 ноября 2010
Бирмингем Сити
20.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Челси
17'
Л. Бойер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Челси
Желтая карточка
К. Фахи
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
Замена
Д. Старридж
️️️️
Рамирес
Замена
А. Глеб
️️️️
Н. Жигич
Замена
Ж. Босингва
️️️️
П. Феррейра
Травма
Р. Джонсон
Травма
Н. Жигич
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойер
Пас отдал
К. Джером
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
(К)
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
19
Никола Жигич
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Саломон Калу
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
13
Флоран Малуда
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
8
Мичел
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
24
Риджуэлл
24
Данн
28
Джонсон
2
Карр
18
Фахи
16
Фергюсон
8
Бойер
7
Ларссон
35
Джером
19
Жигич
4-3-2-1
1
Чех
19
Феррейра
20
Иванович
33
Алекс
3
Коул
7
Рамирес
13
Малуда
12
Оби Микел
39
Анелька
8
Калу
11
Дрогба
19
Жигич
11
Глеб
11
Глеб
19
Жигич
19
Феррейра
3
Босингва
3
Босингва
19
Феррейра
7
Рамирес
15
Старридж
15
Старридж
7
Рамирес
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Челси
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
8
Мичел
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
8
Мичел
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бирмингем Сити - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Сент-Эндрюс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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