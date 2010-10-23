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Челси - Вулверхэмптон
Челси - Вулверхэмптон: обзор матча 23 октября 2010
Челси
23.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
23'
Ф. Малуда
81'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вулверхэмптон
Желтая карточка
К. Берра
Замена
С. Флетчер
️️️️
М. Джарвис
Замена
️️️️
К. Дойл
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Ю. Жирков
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
Пас отдал
М. Эссьен
Замена
П. Феррейра
️️️️
Ж. Босингва
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Малуда
Замена
С. Хант
️️️️
Й. ван Дамм
Желтая карточка
Р. Стирмен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Малуда
Пас отдал
Ю. Жирков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Мэттью Хилл
ЛЗ
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
18
Жирков
2
Эссьен
3
Босингва
12
Оби Микел
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
4-5-1
1
Ханеманн
44
Фоли
6
Берра
19
Стирмен
37
ван Дамм
3
Джонс
16
Эдвардс
10
Мильяш
3
Уорд
16
Джарвис
9
Дойл
3
Босингва
19
Феррейра
19
Феррейра
3
Босингва
18
Жирков
16
МакИкран
16
МакИкран
18
Жирков
13
Малуда
8
Калу
8
Калу
13
Малуда
37
ван Дамм
12
Хант
12
Хант
37
ван Дамм
16
Джарвис
26
Флетчер
26
Флетчер
16
Джарвис
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Мэттью Хилл
ЛЗ
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Мэттью Хилл
ЛЗ
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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