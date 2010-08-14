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АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Бромвич
Челси - Вест Бромвич: обзор матча 14 августа 2010
Челси
14.08.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
6 : 0
Завершен
Вест Бромвич
6'
Ф. Малуда
45'
Д. Дрогба
55'
Д. Дрогба
63'
Ф. Лэмпард
68'
Д. Дрогба
90'
Ф. Малуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Бромвич
ГОЛ! 6:0!
Ф. Малуда
Пас отдал
Н. Анелька
Замена
Д. Барнс
️️️️
Д. Томас
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Дрогба
ГОЛ! 5:0!
Д. Дрогба
Замена
С. Кокс
️️️️
Г. Дорранс
Замена
И. Миллер
️️️️
Р. Беднар
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 4:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Коул
Замена
Б. Иванович
️️️️
П. Феррейра
ГОЛ! 3:0!
Д. Дрогба
ГОЛ! 2:0!
Д. Дрогба
ГОЛ! 1:0!
Ф. Малуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
(К)
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛВ
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
АП
7
Джеймс Моррисон
ПВ
19
Роман Беднар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
9
Ребен Рид
ЦФ
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
33
Алекс
19
Феррейра
2
Эссьен
12
Оби Микел
13
Малуда
8
Лэмпард
39
Анелька
11
Дрогба
3-2-3-1
33
Карсон
19
Ибаньес
30
Тамаш
16
Чех
11
Брант
21
Мулумбу
7
Моррисон
18
Дорранс
7
Томас
19
Беднар
19
Феррейра
20
Иванович
20
Иванович
19
Феррейра
8
Лэмпард
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Лэмпард
11
Дрогба
8
Калу
8
Калу
11
Дрогба
19
Беднар
11
Миллер
11
Миллер
19
Беднар
7
Томас
10
Барнс
10
Барнс
7
Томас
18
Дорранс
10
Кокс
10
Кокс
18
Дорранс
Остались в запасе
Челси
Вест Бромвич
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
9
Ребен Рид
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
9
Ребен Рид
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Челси - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая)
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