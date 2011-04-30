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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Карпаты
Металлист - Карпаты: обзор матча 30 апреля 2011
Металлист
30.04.2011, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
71'
М. Девич
16'
В. Батиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Карпаты
Замена
А. Гурули
️️️️
Д. Кожанов
Замена
М. Кополовец
️️️️
Р. Кочиш
Желтая карточка
М. Девич
Желтая карточка
Д. Кожанов
Желтая карточка
А. Ткачук
Желтая карточка
И. Ощипко
Желтая карточка
И. Милошевич
ГОЛ! 1:1!
М. Девич
Замена
С. Ткачев
️️️️
М. Обрадович
Замена
Лукас
️️️️
В. Батиста
Красная карточка
С. Зенев
Желтая карточка
П. Гуйе
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Д. Олейник
Желтая карточка
К. Вильягра
Желтая карточка
И. Худобяк
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Батиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
7
Лукас
ЦФ
4-2-2-2
81
Дишленкович
18
Гуйе
4
Березовчук
26
Обрадович
3
Вильягра
78
Валяев
8
Эдмар
16
Олейник
10
Хавьер
11
Тайсон
32
Девич
4-1-3-2
1
Богатинов
15
Петривский
20
Гомес
4
Милошевич
35
Ощипко
19
Ткачук
16
Худобяк
30
Кочиш
9
Кожанов
80
Батиста
20
Зенев
26
Обрадович
11
Ткачев
11
Ткачев
26
Обрадович
16
Олейник
9
Кристальдо
9
Кристальдо
16
Олейник
30
Кочиш
18
Кополовец
18
Кополовец
30
Кочиш
9
Кожанов
9
Гурули
9
Гурули
9
Кожанов
80
Батиста
7
Лукас
7
Лукас
80
Батиста
Остались в запасе
Металлист
Карпаты
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
22
Андрей Тлумак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
22
Андрей Тлумак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Металлист - Карпаты
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Покидько
(Полтава)
Стадион:
ОСК Металлист
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