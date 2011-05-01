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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Заря
Ворскла - Заря: обзор матча 01 мая 2011
Ворскла
01.05.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Заря
85'
В. Сачко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Заря
+1
Желтая карточка
М. Ковалев
ГОЛ! 1:0!
В. Сачко
Желтая карточка
Л. Тесак
Замена
А. Касьян
️️️️
Р. Емельянов
Замена
В. Сачко
️️️️
А. Янузи
Замена
Л. Тесак
️️️️
Д. Липартия
Желтая карточка
В. Чеснаков
Замена
С. Шевчук
️️️️
С. Силюк
Замена
А. Оберемко
️️️️
Е. Селин
Замена
Д. Есин
️️️️
Д. Осипенко
+2
Желтая карточка
С. Силюк
Желтая карточка
Р. Емельянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Ворскла
13
Евгений Песков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
8
Михайло Цакич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
39
Франк Маду
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Величко
4
Даллку
17
Чеснаков
78
Курилов
33
Селин
15
Кулаков
77
Осипенко
32
Красноперов
90
Безус
10
Маркоски
9
Янузи
3-1-3-1-2
99
Шуховцев
16
Ярмаш
20
Аддо
55
Ковалев
92
Емельянов
5
Силюк
6
Каменюка
33
Билый
10
Хомченовский
13
Липартия
27
Лазарович
33
Селин
9
Оберемко
9
Оберемко
33
Селин
77
Осипенко
7
Есин
7
Есин
77
Осипенко
9
Янузи
17
Сачко
17
Сачко
9
Янузи
13
Липартия
8
Тесак
8
Тесак
13
Липартия
5
Силюк
70
Шевчук
70
Шевчук
5
Силюк
92
Емельянов
19
Касьян
19
Касьян
92
Емельянов
Остались в запасе
Ворскла
Заря
18
Алексей Чичиков
ЦФ
13
Евгений Песков
ЦЗ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
8
Михайло Цакич
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
39
Франк Маду
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
13
Евгений Песков
ЦЗ
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
8
Михайло Цакич
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
39
Франк Маду
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Ворскла - Заря
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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