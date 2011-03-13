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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Заря
Мариуполь - Заря: обзор матча 13 марта 2011
Мариуполь
13.03.2011, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Заря
41'
А. Пуканыч
74'
А. Пуканыч
30'
М. Билый
78'
А. Полянский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Заря
Желтая карточка
А. Полянский
Замена
Ф. Маду
️️️️
Т. Лазарович
Желтая карточка
Д. Липартия
ГОЛ! 2:2!
А. Полянский
ГОЛ! 2:1!
А. Пуканыч
Замена
С. Яворский
️️️️
Д. Гречишкин
Замена
Р. Фомин
️️️️
А. Касьян
Желтая карточка
Т. Окриашвили
Замена
В. Федотов
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
С. Силюк
Желтая карточка
И. Чайковский
Желтая карточка
М. Ковалев
ГОЛ! 1:1!
А. Пуканыч
ГОЛ! 0:1!
М. Билый
Замена
Е. Картушов
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
В. Езерский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
19
Виталий Федотов
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артем Семененко
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
2-1-5-2
35
Шуст
5
Путивцев
19
Невмывака
4
Чайковский
99
Ярошенко
19
Тищенко
30
Окриашвили
27
Пуканыч
24
Гречишкин
11
Кривошеенко
69
Антонов
4-3-3
99
Шуховцев
55
Ковалев
5
Езерский
2
Полянский
8
Тесак
6
Каменюка
5
Силюк
33
Билый
13
Липартия
27
Лазарович
19
Касьян
99
Ярошенко
11
Картушов
11
Картушов
99
Ярошенко
24
Гречишкин
13
Яворский
13
Яворский
24
Гречишкин
11
Кривошеенко
19
Федотов
19
Федотов
11
Кривошеенко
5
Силюк
10
Хомченовский
10
Хомченовский
5
Силюк
27
Лазарович
39
Маду
39
Маду
27
Лазарович
19
Касьян
19
Фомин
19
Фомин
19
Касьян
Остались в запасе
Мариуполь
Заря
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
89
Владислав Насибулин
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
13
Юрий Мартыщук
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
89
Владислав Насибулин
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Мариуполь - Заря
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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