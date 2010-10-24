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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Динамо К
Волынь - Динамо К: обзор матча 24 октября 2010
Волынь
24.10.2010, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
52'
И. Скоба
4'
А. Ярмоленко
8'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Динамо К
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Милевский
Замена
В. Гошкодеря
️️️️
Е. Павлов
Желтая карточка
С. Стевич
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Силва
Желтая карточка
Б. Бутко
ГОЛ! 1:2!
И. Скоба
Пас отдал
Е. Пичкур
Замена
Е. Пичкур
️️️️
Майкон
Желтая карточка
С. Параскив
+1
Желтая карточка
М. Коваль
Замена
Р. Максимюк
️️️️
А. Гринченко
10'
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Милевский
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
(К)
ЛЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Майкон
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
34
Сорин Параскив
ПП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
АП
21
Данило Силва
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
14
Владислав Ващук
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
77
Евгений Пичкур
ЛП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
18
Факундо Бертольо
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
21
Андре
ЦФ
4-1-3-1
42
Недилько
29
Гринченко
3
Годованый
11
Шарпар
91
Бутко
35
Стевич
5
Майкон
88
Скоба
34
Параскив
18
Павлов
4-1-3-1-1
35
Коваль
3
Бетао
44
Алмейда
34
Хачериди
30
Эль Каддури
17
Михалик
21
Данило Силва
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
26
Еременко
0
Милевский
29
Гринченко
15
Максимюк
15
Максимюк
29
Гринченко
5
Майкон
77
Пичкур
77
Пичкур
5
Майкон
18
Павлов
99
Гошкодеря
99
Гошкодеря
18
Павлов
21
Данило Силва
20
Гусев
20
Гусев
21
Данило Силва
0
Милевский
10
Зозуля
10
Зозуля
0
Милевский
Остались в запасе
Волынь
Динамо К
29
Исса Ндое
ВР
14
Владислав Ващук
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
13
Артем Кичак
ВР
18
Факундо Бертольо
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Остались в запасе
29
Исса Ндое
ВР
14
Владислав Ващук
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
18
Факундо Бертольо
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Олег Лужный
Статистика матча Волынь - Динамо К
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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