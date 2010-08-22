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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Кривбасс
Металлист - Кривбасс: обзор матча 22 августа 2010
Металлист
22.08.2010, воскресенье, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 4
Завершен
Кривбасс
16'
А. Воробей
39'
М. Девич
82'
М. Девич
35'
А. Иващенко
45'
А. Иващенко
55'
А. Иващенко (П)
61'
А. Воронков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Кривбасс
+1
Красная карточка
С. Даниловский
+1
Желтая карточка
А. Воронков
Замена
С. Пшеничных
️️️️
А. Романчук
ГОЛ! 3:4!
М. Девич
Пенальти не реализован!
М. Девич
Замена
А. Тришович
️️️️
Фининьо
Желтая карточка
М. Обрадович
Желтая карточка
В. Лисицкий
Замена
С. Давыдов
️️️️
О. Шелаев
ГОЛ! 2:4!
А. Воронков
Замена
Р. Костышин
️️️️
Д. Андриенко
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Иващенко
ГОЛ! 2:2!
А. Иващенко
Желтая карточка
Е. Боровик
Желтая карточка
Д. Андриенко
ГОЛ! 2:1!
М. Девич
ГОЛ! 1:1!
А. Иващенко
Замена
К. Петров
️️️️
В. Куценко
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
В. Каверин
ГОЛ! 1:0!
А. Воробей
16'
Желтая карточка
Р. Валеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
13
Фининьо
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Андрей Воробей
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
24
Виталий Каверин
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
9
Иван Войтенко
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Руслан Костышин
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Старцев
37
Бордиян
26
Обрадович
4
Березовчук
13
Фининьо
5
Шелаев
84
Романчук
8
Эдмар
10
Хавьер
32
Девич
9
Воробей
4-3-3
12
Боровик
12
Андриенко
25
Жданов
22
Лисицкий
14
Васильев
88
Валеев
25
Максимов
20
Куценко
88
Воронков
77
Иващенко
24
Каверин
84
Романчук
19
Пшеничных
19
Пшеничных
84
Романчук
13
Фининьо
8
Тришович
8
Тришович
13
Фининьо
5
Шелаев
25
Давыдов
25
Давыдов
5
Шелаев
24
Каверин
10
Хомченовский
10
Хомченовский
24
Каверин
20
Куценко
90
Петров
90
Петров
20
Куценко
12
Андриенко
10
Костышин
10
Костышин
12
Андриенко
Остались в запасе
Металлист
Кривбасс
9
Иван Войтенко
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
12
Дмитрий Жданков
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
9
Иван Войтенко
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
12
Дмитрий Жданков
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
59
Сергей Мотуз
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Металлист - Кривбасс
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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