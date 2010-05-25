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Расписание матчей
Украина - Литва
Украина - Литва: обзор матча 25 мая 2010
Украина
25.05.2010, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Литва
10'
А. Алиев
15'
А. Алиев
69'
А. Шевченко (П)
77'
А. Шевченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Литва
Замена
А. Русол
️️️️
Т. Михалик
Замена
А. Федецкий
️️️️
Р. Ротань
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Шевченко
ГОЛ! 4:0!
А. Шевченко
Пас отдал
Д. Олейник
Замена
В. Полевой
️️️️
О. Гусев
Замена
М. Девич
️️️️
А. Алиев
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Шевченко
Желтая карточка
В. Алундерис
Замена
М. Калонас
️️️️
Д. Шернас
Замена
Р. Пошкус
️️️️
А. Новиковас
Замена
Д. Олейник
️️️️
А. Милевский
Замена
Ж. Карчемарскас
️️️️
Г. Арлаускис
Желтая карточка
А. Алиев
ГОЛ! 2:0!
А. Алиев
Пас отдал
А. Шевченко
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Алиев
10'
Желтая карточка
К. Ивашкевичус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
23
Александр Горяинов
ВР
14
Василий Кобин
ЛЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
9
Олег Гусев
ПЗ
7
Андрей Шевченко
(К)
ПАЗ
14
Руслан Ротань
ЛП
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
8
Александр Алиев
ЦП
15
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
0
Видас Алундерис
ЛП
14
Витаутас Лукша
ЦП
0
Нериус Раджюс
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
0
Доминикас Галкевичус
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
0
Томас Данилевичиус
(К)
ЛФ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
6
Андрей Русол
ЦЗ
0
Владимир Полевой
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
22
Марко Девич
ЦФ
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
10
Миндаугас Калонас
ЦП
0
Робертас Пошкус
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Горяинов
14
Кобин
5
Чигринский
17
Михалик
9
Гусев
4
Тимощук
7
Шевченко
14
Ротань
8
Алиев
10
Коноплянка
15
Милевский
2-5-2-1
1
Арлаускис
0
Станкявичус
15
Климавичус
10
Шернас
0
Галкевичус
0
Ивашкевичус
11
Новиковас
0
Алундерис
14
Лукша
0
Раджюс
0
Данилевичиус
17
Михалик
6
Русол
6
Русол
17
Михалик
9
Гусев
0
Полевой
0
Полевой
9
Гусев
14
Ротань
17
Федецкий
17
Федецкий
14
Ротань
15
Милевский
21
Олейник
21
Олейник
15
Милевский
7
Шевченко
11
Селезнев
11
Селезнев
7
Шевченко
8
Алиев
22
Девич
22
Девич
8
Алиев
1
Арлаускис
0
Карчемарскас
0
Карчемарскас
1
Арлаускис
10
Шернас
10
Калонас
10
Калонас
10
Шернас
11
Новиковас
0
Пошкус
0
Пошкус
11
Новиковас
Остались в запасе
Украина
Литва
12
Андрей Пятов
ВР
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Статистика матча Украина - Литва
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
- : -
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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