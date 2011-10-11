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Евро-2024
Дания - Португалия
Дания - Португалия: обзор матча 11 октября 2011
Дания
11.10.2011, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 12 тур
2 : 1
Завершен
Португалия
13'
М. Крон-Дели
62'
Н. Бендтнер
90+2'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Португалия
+2
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Замена
Я. Поульсен
️️️️
Д. Роммедаль
Замена
Н. Гомеш
️️️️
Э. Поштига
Замена
С. Поульсен
️️️️
М. Сильбербауэр
Желтая карточка
М. Сильбербауэр
Замена
К. Поульсен
️️️️
Н. Зимлинг
Замена
М. Велозу
️️️️
К. Мартинш
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Элизеу
ГОЛ! 2:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Д. Роммедаль
Желтая карточка
Д. Роммедаль
ГОЛ! 1:0!
М. Крон-Дели
Пас отдал
К. Эриксен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Томас Соренсен
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
21
Ники Зимлинг
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
20
Карлуш Мартинш
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
0
Бо Свенссон
ЦЗ
2
Кристиан Поульсен
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
18
Сорен Ларсен
ЦФ
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
4
Мигель Велозу
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
3-5-1-1
1
Соренсен
4
Кьер
12
Бьелланд
6
Якобсен
2
Крон-Дели
21
Зимлинг
15
Сильбербауэр
7
Квист
10
Роммедаль
10
Эриксен
11
Бендтнер
4-3-1-2
1
Патрисиу
2
Алвеш
0
Перейра
14
Роланду
19
Элизеу
8
Моутинью
0
Мейрелеш
20
Мартинш
17
Нани
7
Роналду
23
Поштига
15
Сильбербауэр
17
Поульсен
17
Поульсен
15
Сильбербауэр
21
Зимлинг
2
Поульсен
2
Поульсен
21
Зимлинг
10
Роммедаль
18
Поульсен
18
Поульсен
10
Роммедаль
20
Мартинш
4
Велозу
4
Велозу
20
Мартинш
23
Поштига
21
Гомеш
21
Гомеш
23
Поштига
19
Элизеу
20
Куарежма
20
Куарежма
19
Элизеу
Остались в запасе
Дания
Португалия
18
Сорен Ларсен
ЦФ
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Бо Свенссон
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
22
Эдуарду
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
18
Сорен Ларсен
ЦФ
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Бо Свенссон
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
Остались в запасе
22
Эдуарду
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
15
Рубен Микаэл
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Дания - Португалия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
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