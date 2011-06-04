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Евро-2024
Португалия - Норвегия
Португалия - Норвегия: обзор матча 04 июня 2011
Португалия
04.06.2011, суббота, 23:55
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 7 тур
1 : 0
Завершен
Норвегия
53'
Э. Поштига
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Норвегия
Замена
С. Варела
️️️️
Нани
Замена
М. Хенриксен
️️️️
К. Гриндхейм
Замена
Д. Браатен
️️️️
Э. Хусеклепп
Замена
Силвиу
️️️️
Ж. Перейра
Замена
Р. Микаэл
️️️️
К. Мартинш
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Д. Карью
ГОЛ! 1:0!
Э. Поштига
Пас отдал
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПЗ
17
Нани
ЛВ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
20
Карлуш Мартинш
ЦП
8
Жоао Моутинью
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
0
Вадим Демидов
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
0
Мортен Гамст Педерсен
ЛВ
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
16
Бьорн Хельге Риисе
АП
0
Эрик Хусеклепп
ПВ
10
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
14
Роланду
ЦЗ
10
Данни
ЛП
15
Рубен Микаэл
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Норвегия
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
0
Симен Бренне
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
4-2-2-2
22
Эдуарду
0
Коэнтрау
3
Пепе
2
Алвеш
0
Перейра
0
Мейрелеш
20
Мартинш
17
Нани
8
Моутинью
23
Поштига
7
Роналду
4-2-3-1
1
Ярстейн
2
Хогли
0
Демидов
5
Хангеланд
6
Риисе
9
Хаугер
0
Гриндхейм
0
Хусеклепп
16
Риисе
0
Педерсен
10
Карью
0
Перейра
3
Силвиу
3
Силвиу
0
Перейра
20
Мартинш
15
Микаэл
15
Микаэл
20
Мартинш
17
Нани
18
Варела
18
Варела
17
Нани
0
Гриндхейм
19
Хенриксен
19
Хенриксен
0
Гриндхейм
0
Хусеклепп
9
Браатен
9
Браатен
0
Хусеклепп
10
Карью
9
Абделлауе
9
Абделлауе
10
Карью
Остались в запасе
Португалия
Норвегия
1
Руй Патрисиу
ВР
14
Роланду
ЦЗ
10
Данни
ЛП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
0
Симен Бренне
ЦП
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
14
Роланду
ЦЗ
10
Данни
ЛП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
0
Симен Бренне
ЦП
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Эгил Ольсен
Статистика матча Португалия - Норвегия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Информация о матче
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