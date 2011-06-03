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Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Германия
Австрия - Германия: обзор матча 03 июня 2011
Австрия
03.06.2011, пятница, 22:35
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 7 тур
1 : 2
Завершен
Германия
50'
А. Фридрих (АГ)
44'
М. Гомес
90'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Германия
+2
Замена
Д. Аого
️️️️
Т. Кроос
ГОЛ! 1:2!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Лам
Замена
М. Янко
️️️️
Э. Хоффер
Желтая карточка
М. Озил
Замена
Д. Ройер
️️️️
М. Харник
Желтая карточка
П. Шарнер
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
С. Хедира
Замена
А. Шюррле
️️️️
Л. Подольски
Замена
З. Юнузович
️️️️
Э. Даг
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Фридрих
Пас отдал
Д. Алаба
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
А. Фридрих
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
0
Кристиан Гратцей
ВР
5
Кристиан Фукс
(К)
ЛЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
16
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ПЗ
8
Давид Алаба
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
0
Штефан Куловиц
ЦП
11
Мартин Харник
АП
18
Экрем Даг
ПВ
9
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
10
Лукас Подольски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Австрия
0
Ханс-Петер Бергер
ВР
0
Томас Шраммель
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
10
Златко Юнузович
ЦП
0
Даниэль Ройер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
0
Роман Кинаст
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
4-1-1-3-1
0
Гратцей
5
Фукс
4
Погатец
16
Шарнер
17
Кляйн
14
Баумгартлингер
0
Куловиц
8
Алаба
11
Харник
18
Даг
9
Хоффер
4-2-1-3
1
Нойер
0
Лам
3
Фридрих
5
Хуммельс
3
Шмельцер
8
Кроос
6
Хедира
10
Озил
13
Мюллер
10
Подольски
23
Гомес
18
Даг
10
Юнузович
10
Юнузович
18
Даг
11
Харник
0
Ройер
0
Ройер
11
Харник
9
Хоффер
21
Янко
21
Янко
9
Хоффер
6
Хедира
14
Бадштубер
14
Бадштубер
6
Хедира
8
Кроос
4
Аого
4
Аого
8
Кроос
10
Подольски
9
Шюррле
9
Шюррле
10
Подольски
Остались в запасе
Австрия
Германия
0
Ханс-Петер Бергер
ВР
0
Томас Шраммель
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
0
Роман Кинаст
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
12
Тим Визе
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
11
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
0
Ханс-Петер Бергер
ВР
0
Томас Шраммель
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
0
Роман Кинаст
ЦФ
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
11
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Дитмар Константини
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Австрия - Германия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:25 (прямая)
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