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Евро-2024
Израиль - Хорватия
Израиль - Хорватия: обзор матча 09 октября 2010
Израиль
09.10.2010, суббота, 23:05
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
Хорватия
81'
И. Шехтер
36'
Н. Кранчар (П)
41'
Н. Кранчар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Хорватия
+3
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
Э. Голаса
ГОЛ! 1:2!
И. Шехтер
Замена
О. Вукоевич
️️️️
И. Ракитич
Замена
М. Билич
️️️️
И. Олич
Замена
Э. Голаса
️️️️
Э. Коэн
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
Желтая карточка
Н. Кранчар
Замена
М. Манджукич
️️️️
Эдуардо
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Э. Барда
Замена
Р. Колаутти
️️️️
Т. Коэн
ГОЛ! 0:2!
Н. Кранчар
Желтая карточка
И. Шехтер
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Кранчар
Желтая карточка
Д. Кейнан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
0
Йоав Цив
ЛЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Элрой Коэн
ЦП
0
Тамир Коэн
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
Хорватия
23
Ведран Рунье
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Израиль
0
Дани Бондарв
ПЗ
0
Гал Альберман
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
0
Амит Бен Шушан
ЦФ
0
Роберто Колаутти
ЦФ
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Мате Билич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
3-5-2
0
Ават
0
Цив
3
Бен-Хаим
0
Кейнан
0
Коэн
6
Натхо
8
Коэн
14
Вермут
0
Коэн
10
Барда
11
Шехтер
3-2-3-2
23
Рунье
5
Чорлука
3
Шимунич
3
Стринич
13
Шильденфельд
3
Праньич
7
Ракитич
10
Модрич
19
Кранчар
18
Олич
22
Эдуардо
10
Барда
9
Рафаэлов
9
Рафаэлов
10
Барда
0
Коэн
20
Голаса
20
Голаса
0
Коэн
0
Коэн
0
Колаутти
0
Колаутти
0
Коэн
7
Ракитич
8
Вукоевич
8
Вукоевич
7
Ракитич
18
Олич
0
Билич
0
Билич
18
Олич
22
Эдуардо
17
Манджукич
17
Манджукич
22
Эдуардо
Остались в запасе
Израиль
Хорватия
0
Амит Бен Шушан
ЦФ
0
Дани Бондарв
ПЗ
0
Гал Альберман
ЦП
Главный тренер
Луис Фернандес
1
Стипе Плетикоса
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
0
Амит Бен Шушан
ЦФ
0
Дани Бондарв
ПЗ
0
Гал Альберман
ЦП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
Главный тренер
Луис Фернандес
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Израиль - Хорватия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рамат-Ган
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