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Евро-2024
Северная Ирландия - Италия
Северная Ирландия - Италия: обзор матча 08 октября 2010
Северная Ирландия
08.10.2010, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Италия
Замена
Д. Росси
️️️️
С. Пепе
Замена
К. Эванс
️️️️
Г. МакКэнн
Замена
К. Маркизио
️️️️
С. Маури
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Н. МакГинн
️️️️
К. Брант
Замена
К. Лафферти
️️️️
Д. Хили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Майк Тэйлор
ВР
0
Стивен Крэйган
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
0
Крис Брант
ЦП
10
Грант МакКэнн
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
0
Уоррен Фини
ЦФ
14
Дэвид Хили
ЦФ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Италия
12
Эмилиано Вивиано
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Симоне Пепе
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Антонио Кассано
ЦФ
18
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Северная Ирландия
13
Корри Эванс
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
3-2-3-2
23
Тэйлор
6
Бэйрд
5
Эванс
4
Маколи
18
Хьюз
0
Крэйган
0
Брант
10
МакКэнн
8
Дэвис
14
Хили
0
Фини
4-4-2
12
Вивиано
16
Кассани
4
Кришито
3
Кьеллини
19
Бонуччи
6
Маури
16
Де Росси
21
Пирло
7
Пепе
18
Боррьелло
10
Кассано
10
МакКэнн
13
Эванс
13
Эванс
10
МакКэнн
0
Брант
7
МакГинн
7
МакГинн
0
Брант
14
Хили
10
Лафферти
10
Лафферти
14
Хили
6
Маури
8
Маркизио
8
Маркизио
6
Маури
18
Боррьелло
7
Паццини
7
Паццини
18
Боррьелло
7
Пепе
22
Росси
22
Росси
7
Пепе
Остались в запасе
Северная Ирландия
Италия
14
Сэмми Клинган
ЦП
Главный тренер
Найджел Уортингтон
1
Сальваторе Сиригу
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
14
Сэмми Клинган
ЦП
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Северная Ирландия - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Виндзор Парк
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