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Расписание матчей
Евро-2024
Беларусь - Румыния
Беларусь - Румыния: обзор матча 07 сентября 2010
Беларусь
07.09.2010, вторник, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 2 тур
0 : 0
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Румыния
+1
Желтая карточка
В. Мафтей
Желтая карточка
М. Радои
Замена
С. Кривец
️️️️
В. Кутузов
Замена
Ч. Марика
️️️️
Ч. Деяк
Замена
В. Родионов
️️️️
С. Корниленко
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
Б. Станку
Замена
А. Путило
️️️️
А. Глеб
Желтая карточка
Ч. Деяк
Замена
Р. Кочиш
️️️️
Г. Торже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Александр Глеб
ЦП
2
Александр Кульчий
ЦП
17
Вячеслав Глеб
ЦФ
8
Сергей Корниленко
ЦФ
13
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
6
Мирел Радои
ЦЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
11
Габриэль Торже
ЦП
0
Георге Флореску
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
0
Мариус Билашко
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
0
Дмитрий Молош
ЛЗ
19
Максим Бордачев
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
16
Сергей Кривец
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
0
Виталий Родионов
ЦФ
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
0
Михай Нешу
ЛЗ
0
Мариус Константин
ЦЗ
0
Габриэль Мурешан
ОП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
0
Чиприан Марика
ЦФ
4-1-2-3
1
Жевнов
5
Юревич
7
Омельянчук
4
Мартынович
4
Шитов
15
Кисляк
10
Глеб
2
Кульчий
13
Кутузов
8
Корниленко
17
Глеб
3-2-3-2
1
Пантилимон
3
Рац
0
Тамаш
6
Радои
2
Мафтей
5
Киву
11
Торже
0
Флореску
17
Деяк
0
Билашко
19
Станку
13
Кутузов
16
Кривец
16
Кривец
13
Кутузов
10
Глеб
14
Путило
14
Путило
10
Глеб
8
Корниленко
0
Родионов
0
Родионов
8
Корниленко
11
Торже
11
Кочиш
11
Кочиш
11
Торже
19
Станку
21
Никулаэ
21
Никулаэ
19
Станку
17
Деяк
0
Марика
0
Марика
17
Деяк
Остались в запасе
Беларусь
Румыния
1
Сергей Веремко
ВР
0
Дмитрий Молош
ЛЗ
19
Максим Бордачев
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
Главный тренер
Бернд Штанге
0
Мариус Константин
ЦЗ
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
0
Михай Нешу
ЛЗ
0
Габриэль Мурешан
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Сергей Веремко
ВР
0
Дмитрий Молош
ЛЗ
19
Максим Бордачев
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
Остались в запасе
0
Мариус Константин
ЦЗ
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
0
Михай Нешу
ЛЗ
0
Габриэль Мурешан
ОП
Главный тренер
Бернд Штанге
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Беларусь - Румыния
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
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