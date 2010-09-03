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Расписание матчей
Евро-2024
Латвия - Хорватия
Латвия - Хорватия: обзор матча 03 сентября 2010
Латвия
03.09.2010, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 1 тур
0 : 3
Завершен
Хорватия
43'
М. Петрич
51'
И. Олич
82'
Д. Срна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Хорватия
Желтая карточка
Д. Срна
Замена
В. Астафьевс
️️️️
Ю. Лайзанс
Замена
Ю. Жигаевс
️️️️
А. Рубин
Замена
М. Манджукич
️️️️
М. Петрич
ГОЛ! 0:3!
Д. Срна
Желтая карточка
М. Верпаковскис
Желтая карточка
П. Михадюкc
Замена
Д. Праньич
️️️️
О. Вукоевич
Замена
А. Руднев
️️️️
Г. Карлсонс
Замена
Н. Елавич
️️️️
Эдуардо
ГОЛ! 0:2!
И. Олич
ГОЛ! 0:1!
М. Петрич
Желтая карточка
О. Вукоевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Денис Ивановс
ЦЗ
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
0
Андрей Рубин
ЦП
0
Максим Рафальскис
ЦП
0
Юрис Лайзанс
АП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Хорватия
23
Ведран Рунье
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
9
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Латвия
0
Виталий Астафьевс
ЦП
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ванинс
0
Ивановс
13
Горкшс
0
Клява
0
Михадюкc
0
Цауня
0
Рубин
0
Рафальскис
0
Лайзанс
0
Карлсонс
0
Верпаковскис
4-3-3
23
Рунье
11
Срна
3
Шимунич
5
Чорлука
3
Стринич
19
Кранчар
7
Ракитич
8
Вукоевич
9
Петрич
22
Эдуардо
18
Олич
0
Лайзанс
0
Астафьевс
0
Астафьевс
0
Лайзанс
0
Рубин
9
Жигаевс
9
Жигаевс
0
Рубин
0
Карлсонс
0
Руднев
0
Руднев
0
Карлсонс
8
Вукоевич
3
Праньич
3
Праньич
8
Вукоевич
9
Петрич
17
Манджукич
17
Манджукич
9
Петрич
22
Эдуардо
0
Елавич
0
Елавич
22
Эдуардо
Остались в запасе
Латвия
Хорватия
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
1
Стипе Плетикоса
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Латвия - Хорватия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Лига наций, 5 тур
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Лига наций, 4 тур
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05.10.2026
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02.10.2026
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Лига наций, 2 тур
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0 : 0
28.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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12.11.2026
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Хорватия
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06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Испания
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1 : 2
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Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
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03.07.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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